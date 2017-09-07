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Acun Ilıcalı'dan Bahar-Nihal Candan bombası

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Bahar-Nihal Candan kardeşlerden bir bomba haber geldi .İkilinin oynıyacağı dizinin TV 8 yayınlanacağı iddia edildi.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:50
Acun Ilıcalı'dan Bahar-Nihal Candan bombası

Show Tv ekranlarında yayınlanan Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının gelin ve damat adaylarının rol aldığı Aşk-ı Roman dizisini TV 8’de yayınlatan Acun Ilıcalı, Kısmetse Olur’un adaylarının da kanalı olmuştu.

Çok tartışılan programlardan biri olan Kısmetse Olur’un gelin ve damat adaylarının rol alacağı bir dizi de yakında TV 8 ekranlarında başlayacakken, TV 8 3. bir bomba daha patlattı.

TV 8’de yayınlanan İşte Benim Stilim’de farklı sezonlarda yarışmacı olan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin rol alacağı bir dizinin TV 8’de yayınlanacağı iddia edildi.

Eser Yenenler’in evinde verdiği partide Murat Boz ile Bahar Candan’ın yakınlaştığı iddiaları sonrasında iki isim sessizliğe büründü. Uzun süredir gözlerden uzak olan iki kardeşin, TV 8 ekranlarında yayınlanacak bir dizi ile tekrar ortaya çıkacağı konuşuluyor.

Aşk-ı Roman ile yeterince eleştirilen, Kısmetse Olur ekibinin yer aldığı dizinin de TV 8’de yayınlanacağı ortaya çıkınca ‘çüş artık’ dedirten Acun Ilıcalı’nın, iki kardeş’in yer alacağı dizinin kanalında yayınlanmasına müsade etmesine şimdiden eleştiriler gelmeye başladı.

Son Güncelleme: 07.09.2017 17:41
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