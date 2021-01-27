Acun Ilıcalı'yı Üzen Ayrılık

Acun Ilıcalı'nın neredeyse kariyerinden yanında olan sağ kolu diyebileceğimiz Birol Doğan Acun medyadan istifa etti. Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun’un? bankacı Hamdi Bey'i olarak bilinen yarışmacı koltuğuna oturan kişileri arayarak onlara belli bir miktar para vermeyi kabul ettiğini söyleyen aynı zamanda da yarışma içerisinde Acun Ilıcalı ile komik diyalogları ile de bilinen yarışmanın Hamdi Bey'i Birol Doğan iş yaşantısından istifa etti, tazminatını alarak istifa eden Birol Doğan, Acun Ilıcalı ile olan iş ilişkilerini bitirdi öğrenildi.

Televizyon dünyasında oldukça sevilen ve ekrana olan aşinalığı ile bilinen izleyiciler tarafından merak ile takip edilen programlara imza atan Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostluğu ve aynı zamanda sağ kolu olarak bilinen Birol Doğan'ın istifa etmesi ile birlikte koca bir dönemi bitirdiğini ve bu dönemi arkasında bıraktığını söyleyebiliriz. Acun Ilıcalı'nın sunmuş olduğu Acun Firarda programından bu zamana kadar uzun yıllar boyunca Birol Doğan ile Ilıcalı'nın çok yakın arkadaş, dost, abi kardeş ve iş ilişkisi olduğu biliniyordu. Birol Doğan tarafından gelen istifa ile Acun Ilıcalı'nın artık sağ kolu olarak kimin seçeceği Birol Doğan'ın boşluğunu kimle dolduracağı ise akıllarda soru işareti oldu.

Birol Doğan'ın tamamı ile duygusal nedenlerden dolayı istifa etmeye karar verdiğini, Acun Ilıcalı ile herhangi arasında bir polemil veya maddi sıkıntıya yol açacak para mevzusunun olmadığı öğrenildi. 20 yıldır tutan ve Türk halkı tarafından sevilip ilgi ile izlenen projelere ve güzel çalışma çalışmalara imza atan ikilinin artık iş bağı gelen istifa ile birlikte böylece kopmuş oldu. Aynı zamanda Birol Doğan'ın sevilen yarışma Survivor'ın şimdiye kadar çekilen bölümlerinde çok emeği olduğu ve profesyonelliği ve kişiliği ile oldukça sevilen biri olduğu biliniyor.