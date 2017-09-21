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Acun Ilıcalı yeni bombalarını ağzından kaçırdı !

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın Ekim ayındaki programları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.Acun Ilıcalı'dan iki bomba birden geliyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:35
Acun Ilıcalı yeni bombalarını ağzından kaçırdı !

TV8 ekranında ünlü isimlerin yer alacağı ve daha önce Survivor'da da yarışmış isimler birbirleriyle boks maçı yapıcaklar. Bu sürpriz yarışmada toplam 14 ünlü isim ringe çıkarken, bu isimlerin 6'sı şimdiden belli oldu. Daha önce Survivor'da yarışan Fulya Keskin, Sahra Işık, Sedat Kapurtu, Asena, Doğuş, Berna Canbeldek ringe çıkacak. Asıl büyük sürprizi ise Nihat Doğan "Söylemezsem Olmaz" programında açıkladı...
 
ADEM VE YILMAZ HOCA

Nihat Doğan, Beyaz TV'den yaptığı açıklamada, maçları yorumlayacak isimleri de duyurdu: Buna göre ilk isim Survivor'dan tanıdığımız ve geçtiğimiz yılın finalisti boksör Adem Kılıççı... Diğeri ise futbol dünyasının fenomen teknik direktörü Yılmaz Vural... Müsabakalar ise Ekim ayında başlayacak.
 
ŞENOL İPEK DE Mİ GİDİYOR?

Partnerlerinin "söyleme, söyleme" itirazlarına rağmen Nihat Doğan: "Acun Ilıcalı bana kızacak ama yeni sezonda ünlüler birbirleriyle boks maçı yapacak"

Programın sunucularından Bircan İpek de eşi Şenol İpek'e 'Dayak yemek yok Nihat'ı vekil tayin ettim, dayak yerse boşuyoruz' demesi Şenol İpek'in de yarışmaya katılıp katılmyacağı sorularını akla getirdi

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