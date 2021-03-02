Acun Ilıcalı Savcılık Oldu!

Acun Ilıcalı savcılığa şikayet edildi, ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8 de yayınlanan ses yarışmasında Papatya adlı şarkının izin alınmadan kullanıldığını öne sürerek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini savcılığa şikayet etti.

Acun ılıcalı'ya açılan ilk telif davası üstelik bu değil, geçtiğimiz yıllarda Demet Sağıroğlu'nun açmış olduğu telif davasını Acun Ilıcalı kaybetmişti.

Ünlü besteci Necdet Koyutürk mirasçıları, Acun Ilıcalı kanalı olan TV8 izle yayınlanan O Ses Türkiye’de 2019 yılında bir yarışmacının seslendirmiş olduğu Papatya şarkısı için izinsiz olduğunu öne sürerek savcılığa başvurdu.

O Ses Türkiye programında 2 yıl önce yayımlanan bölümde, 2019 yılında yarışmacı Hayal Hazan Dönen’in seslendirmişti. Papatya şarkısının O Ses Türkiye yarışmasında izin alınmadan seslendirildiğini ve sözlerinin ise o dönemlerde programda yarışmacı olarak bulunan Hayal Hazan Dönen tarafından değiştirildiğini öne sürüldü. Mirasçılardan Erdener Koyutürk, eserin orijinal halinden dışına çıkarıldığını ifade ederek telif bedeninde ödenmediğini bu nedenle de Acun Ilıcalı'nın sahibi olmuş olduğu yapım şirketine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettiğini ifade etti. Erdener Koyutürk'ün mirasçıları aynı zamanda eserin manevi dokusunun zedelendiğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı, ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları savcılığa başvurarak hukuk yolu ile haklarını aramaya karar verdiler.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda Demet Sağıroğlu ile Görol Ağırbaş’ın kendilerine ait olan Arnavut Kaldırımı adlı eseri, O Ses Türkiye yarışmasında eserlerini tam tamına 16 kez izinsiz olarak kullanılmasından dolayı Acun ılıcalı'ya dava açmışlardı. Açılan dava neticesinde mahkemeden Sağıroğlu ve Ağırbaş lehine karar çıkmıştı. Dava sonucu 55 bin 200'er TL'lik tazminatın 7 yıllık faizi ile Acun Medya Prodüksiyon şirketinden, Arnavut Kaldırımı adlı eserin sahibi olan Demet Sağıroğlu ve Görol Ağırbaş'a ödenmesi yönünde karar çıkmıştı.