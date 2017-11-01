Acun Ilıcalı'nın yeni bombası Yılmaz Morgül !

Survivor yarışmasının en renki karakterlerinden biri olan Yılmaz Morgül , Acun Ilıcalı ile yeniden ekranlara geri dönüyor.Yılmaz Morgül'ün Acun Ilıcalı'nın TV8,5 kanalında yeni bir programla ekranlara geleceği açıklandı.Yılmaz Morgül'ün ilk programı yarın akşam başlıyor.

Ekranların sevilen ismi Yılmaz Morgül'ün yeni programı ' Yılmaz Morgül Show ' yarın akşam canlı yayınla TV8,5 ekranında başlıyor.

Yılmaz Morgül'ün yeni programının ilk bölümünde konuk edeceği isimler de belli oldu . Yılmaz Morgül'ün yarın akşam ki konuklarının Pelin Körmükçü, Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, Yelda Alp ve Ferman Toprak olduğu öğrenildi.