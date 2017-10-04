Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' görücüye çıktı !

Bugüne kadar yaptığı televizyon programları ile büyük beğeni toplayan Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' görücüye çıktı .. İşte 'Boxun Yıldızları' ile ilgili merak edilenler ...