Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' görücüye çıktı !

Survivor Türkiye , O Ses Türkiye , Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi televizyon tarihine damga vuran programlar yapan Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' yakında izleyicilerle buluşuyor.
Yayınlanan tanıtım vidyosunda 'Boxun Yıldızları'nda kimlerin yarışacağı da belli oldu.Birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı program Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
'Boxun Yıldızları' Yarışmacıları
Bülent Çetinaslan, Fulya Keskin, Şenol İpek, Aycan Demirci, Ateş Fatih Uçan, Çılgın Sedat, Sahra Işık ,Berna Canbeldek,Sami Levi, Asena, Baki Mercimek, Ayşıl Özaslan, Ramazan Kalyoncu ve Doğuş ..
Bu nefes kesen yarışmanın sunuculuğunu ise Milli boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir ve Dilara Gönder yapacak.