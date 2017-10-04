Galeriler Videolar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104548
ALTIN
146.551
DOLAR
3.5716
STERLİN
4.7398
EURO
4.2012
Son dakika ... Hakkari'de yıldırım düştü 2'si polis 3 kişi yaralandı !
Hakkari'de yıldırım düştü 2'si polis...
Meteoroloji yaklaşan 'kar tehlikesi' için uyardı ! İl il hava durumu bilgileri
Meteoroloji yaklaşan 'kar tehlikesi' için...
400 Erbaş ve Er Seferberlik Eğitimi İçin Çağırılıyor!
400 Erbaş ve Er Seferberlik...
Tokat'ta FETÖ operasyonu! Aralarında İş Adamı Bulunan 30 Kişiye Gözaltı...
Tokat'ta FETÖ operasyonu! Aralarında İş...
Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi ne kadar?
Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi...

Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' görücüye çıktı !

Bugüne kadar yaptığı televizyon programları ile büyük beğeni toplayan Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' görücüye çıktı .. İşte 'Boxun Yıldızları' ile ilgili merak edilenler ...

04 Ekim 2017 Çarşamba 15:51
Acun Ilıcalı'nın yeni bombası 'Boxun Yıldızları' görücüye çıktı !

Survivor Türkiye , O Ses Türkiye , Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi televizyon tarihine damga vuran programlar yapan Acun Ilıcalı'nın yeni bombası  'Boxun Yıldızları' yakında izleyicilerle buluşuyor.

Yayınlanan tanıtım vidyosunda  'Boxun Yıldızları'nda kimlerin yarışacağı da belli oldu.Birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı program Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

'Boxun Yıldızları' Yarışmacıları 

 Bülent Çetinaslan, Fulya Keskin,  Şenol İpek, Aycan Demirci, Ateş Fatih Uçan, Çılgın Sedat, Sahra Işık ,Berna Canbeldek,Sami Levi, Asena, Baki Mercimek, Ayşıl Özaslan,  Ramazan Kalyoncu ve Doğuş ..

Bu nefes kesen yarışmanın sunuculuğunu ise Milli boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir ve Dilara Gönder yapacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevda’nın Bahçesi Final mı yapıyor? Yayından kaldırılacak
Sevda’nın Bahçesi Final mı yapıyor? Yayından kaldırılacak
Ozan Orhon'un eski halinden eser kalmadı !
Ozan Orhon'un eski halinden eser kalmadı !
Eliz Sakuçoğlu'ndan Hakan Sabancı Paylaşımı !
Eliz Sakuçoğlu'ndan Hakan Sabancı Paylaşımı !
Aamir Khan Türkiye'ye geliyor ! Atatürk Havalimanında Aamir Khan izdihamı ...
Aamir Khan Türkiye'ye geliyor ! Atatürk Havalimanında Aamir Khan izdihamı ...
Arka Sıradakiler Oktay'ı Bülent Çetinaslan Boxun Yıldızlarıyla dönüyor
Arka Sıradakiler Oktay'ı Bülent Çetinaslan Boxun Yıldızlarıyla dönüyor
Aslışah Alkoçlar ve Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'u şoke eden hareket !
Aslışah Alkoçlar ve Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'u şoke eden hareket !
Ahmet Kural baba mı oluyor ? Sıla'dan son dakika bebek açıklaması 
Ahmet Kural baba mı oluyor ? Sıla'dan son dakika bebek açıklaması 
Arda Turan'dan ayrılan Aslıhan Doğan eski aşkına döndü !
Arda Turan'dan ayrılan Aslıhan Doğan eski aşkına döndü !
Kenan İmirzalıoğlu baba olmak istediğini açıkladı !
Kenan İmirzalıoğlu baba olmak istediğini açıkladı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim