Acun Ilıcalı'nın yeni bombası belli oldu ; Ünlüler 'boks maçı yapacak' !..

'O Ses Türkiye', 'Survivor' ve 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' gibi reyting yarışında öne çıkan projelere imza atan Acun Ilıcalı, yeni sezonda sürpriz bir programı daha izleyiciyle buluşturacak.

Ünlü isimlerin birbirleriyle boks maçı yapacağı Yarışma, ekim ayında TV8 kanalında ekrana gelecek.

Sürpriz yarışmada, 14 ünlü isim ringe çıkacak. Şu ana kadar netleşen yarışmacılar ise Fulya Keskin, Sahra Işık, Çılgın' lakaplı Sedat Kapurtu, Asena, Doğuş ve Berna Canbeldek.

Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da mücadele eden isimler, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.