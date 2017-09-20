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Acun Ilıcalı'nın o sözleri Şeyma Subaşı'nı gözyaşlarına boğdu !

Yılın düğünü gerçekleşti.Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dünyaevine girdi.Sahneye tek başına çıkan Acun Ilıcalı , Şeyma Subaşı'nı sahneye davet ederken söylediği sözler duygu seline neden oldu.İşte Acun Ilıcalı'nın o sözleri ...

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:11
Acun Ilıcalı'nın o sözleri Şeyma Subaşı'nı gözyaşlarına boğdu !

Fransa'nın Marsilya kentinde Türk konsolosluğunda nikahları kıyılan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı düğün için Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'yi tercih etti.
 
Düğüne katılan davetliler bu mutlu günde kaydettikleri görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
 

 "O INSTAGRAM FENOMENİ, DEĞERLİ EŞİM ŞEYMA ILICALI"
 
Düğün esanasında sahneye çıkan Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı'yı " O Instagram fenomeni, alkışlarınızla değerli eşim Şeyma Ilıcalı" sözleriyle sahneye davet etti.
 
"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"
 
8 yıldır hasretle bugünü bekleyen Şeyma, kocasının sözleriyle duygularına yenik düşüp gözyaşlarına boğuldu. Survivor müziği eşliğinde kocasına doğru yürüyen Şeyma, sahneye çıkıp davetlileri selamladı.

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