Acun Ilıcalı'dan reyting rekoru

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Defne Samyeli, Kerem Tunçeri, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural, Gizem Karaca, Erkan Petekkaya, Seda Bakan, Tolga Sarıtaş, Sibel Can ve Özkan Uğur'un da aralarında bulunduğu ünlüler şarkı söyleyerek programa renk kattılar.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu program yılbaşı gecesinde en çok izlenen program oldu ve reyting rekoru da kırdı.31 Aralık 2017 reyting sonuçlarına göre; TOTAL'de 12.81 rating ve 27.99 share ile en yakın rakibini ikiye katlamayı başaran 'O Ses Türkiye' programı, AB grubunda da 15.7 rating ve 37.52 share ile açık ara zirvede yer aldı.

Cem Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven'de jüri koltuğunda oturdu ve şakalarıyla geceye damga vurdu.