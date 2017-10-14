Acun Ilıcalı'dan 'ırkçılık' iddilarına yanıt geldi !

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe ,Murat Boz ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu ekranların en sevilen programlarının başında gelen O Ses Türkiye'de jüri kavgası gündeme bomba gibi düştü.O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe arasında yaşandığı iddia edilen ırkçılık kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu.

TV 8 ekranlarında seyircilerle buluşan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'de yaşandı iddia edilen ırkçılık kavgası ile ilgili Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ile fotoğrafını paylaşarak açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI'NIN O PAYLAŞIMI