Acun Ilıcalı'dan Hülya Avşar sözleri Dostlukları bitti mi ?

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğün ile Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı gündemde kendisiyle ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Şeyma Subaşı ile evlenerek magazin dünyasına bomba gibi düşen Acun Ilıcalı düğününe katılmayan yakın dostları Arda Turan ve Hülya Avşar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar ile dostluklarının bitmediğini aksine kuvvetlenerek devam ettiğini belirten Acun Ilıcalı , yeni dönemde Yetenek Sizsiniz programında Hülya Avşar'ın yanında oturacağını söyledi.Acun Ilıcalı böylelikle Hülya Avşar ile kendi hakkında çıkan haberleri de yalanlamış oldu.Acun Ilıcalı ayrıca Arda'yla ilgili olarakda 'Arda'nın düğün günü maçı vardı.' dedi.