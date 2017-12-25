Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz bombası !

Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı yılbaşına bomba bir giriş yapacak.Acun Ilıcalı'dan yılbaşına özel Cem Yılmaz bombası geldi. Ünlü şovmen O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programının ilk ünlü yarışmacısı olucak.

”O Ses Türkiye” yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.

Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı en son 2009 yılında 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında bir araya gelmişti ve ortaya birbirinden komik anlar çıkmıştı.