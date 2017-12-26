Acun Ilıcalı'dan Aleyna Tilki süprizi !

Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı yılbaşına bomba bir giriş yapacak.Acun Ilıcalı yılbaşına özel olarak dün Cem Yılmaz'ın geleceğini açıklamıştı.Ünlü şovmen O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programının ilk ünlü yarışmacısı olucak.Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'ın ardından O Ses Türkiye'de Aleyna Tilki'nin de olacağını duyurdu

Acun Ilıcalı , ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın ardından genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin de O Ses Türkiye programına katılacağını söyledi.

”O Ses Türkiye” yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.