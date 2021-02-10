Acı Tatlı Ekşi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler, Nerede Çekildi?

Buğra Gülsoy tarafından kaleme alınan, Andaç Haznedaroğlu tarafından yönetilen filmde ünlü oyuncu ve senarist Buğra Gülsoy, Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmaktadır. Acı Tatlı Ekşi filmi 2017’de vizyona girmiştir. Bu akşam Show TV ekranlarında televizyon seyircisiyle buluşacak olan filmin konusu oyuncu kadrosu araştırılıyor. İşte vizyona girdiği zaman izleyicilerden tam not alan Acı Tatlı Ekşi filminin merak edilen detayları...

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken Acı Tatlı Ekşi filmi çocukluğundan beri birbirine aşık olan Murat ve Duygu çiftinin hikayesini ele almaktadır.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam Show TV ekranlarında saat 20.00’da televizyon seyircilerinin karşılarına gelecektir.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir aşk hikayesinin anlatıldığı Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir’de çekildi. Filmin çekimleri İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı mahallesi ve Urla ilçesinde geçti. Deniz ve sahil sahnelerinin ise İzmir'de çekildiği biliniyor.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Özge Özpirinçci tarafından canlandırılan Duygu ve Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Murat karakteri çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Yıllardır Duygu’yla kavuşmanın hayalini kuran Murat, üniversiteden mezun olur olmaz Duygu'ya evlenme teklif edecektir. Ancak Murat evlenme teklifi ettiğinde hiç beklemediği bir cevapla karşılaşacaktır. Kendini evlenmek için hazır hissetmediğini dile getiren Duygu gerçekleştirmek istediği hayaller olduğunu söyler. Duygu ve Murat aralarında bir anlaşma yaparlar. Bu plana göre 5 yıl sonra Murat da Duygu'da bekarsa evleneceklerdir. İkili ayrılır fakat hayat Murat ve Duygu için başka planlar yapmıştır. Bu film modern bir aşk hikayesini anlatmaktadır ve gerçek aşkın hayatı ve zamana göğüs görebileceğini göstermektedir.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KADROSU

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)