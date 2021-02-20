Acemi Anneler Kemal Kimdir? Berk Bakioğlu Kimdir Kaç yaşındadır?

TRT 1 ekranlarının hafta içi her gün ekranlara gelip seyirci kitlesi ile buluşan gündüz kuşağı dizisi olan Acemi Anneler dizisinin oyuncuları hakkında son gelişmeler haberimizin devamında yer almaktadır. Acemi Anneler isimli bir TRT dizisi olan projenin oyuncu kadrosunda yer alan Berk Bakioğlu’nun kim olduğu, hayatı hakkında bilinmeyenler ve rol aldığı diğer yapımlar merak konusu olmuştur. Dizide senaryo gereği Merve Üçer isimli oyuncunun hayat verdiği Nil karakterinin eşi rolünü canlandıran Berk Bakioğlu kimdir? İşte Acemi Anneler isimli TRT projesinin oyuncusu hakkında en güncel bilgiler…

TRT 1 gündüz kuşağı dizisi olan Acemi Anneler isimli projede Kemal isimli karaktere hayat veren oyuncunun asıl isminin Berk Bakioğlu olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer almıştır. İstanbul doğumlu olan oyuncunun boyu 188 cm kilosu ise 74’tür. Oyuncu Berk Bakioğlu tiyatro eğitimini almış ve ardından Star TV'de ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere isimli projede Yağız karakterini canlandırmıştır. Acemi Anneler isimli dizide ise Kemal isimli karaktere hayat verirken başarılı bir mimar olan Nil karakterinin eşini canlandırmaktadır. Canlandırdığı karakter gereği uyumlu bir yapıya sahip olan Kemal, her şeye çözüm bulmaktadır ve eşini çok sevmektedir. Mesleği ressamlık olan Kemal'in evlerinde bir atölyesi bulunmaktadır ve evlerinde kalabalık bir şekilde yaşamaktadır. Annesi, kayınvalidesi ve eşi ile birlikte 4 kişi evlerinde oturan Kemal eşinin arkadaşları olan Sevda ve Beyza'nın eşleri olan Orhan, Tarık ve Murat ile yakın arkadaş olan Kemal resim yapmayı ve arkadaşları ile vakit geçirmekten oldukça hoşlanmaktadır. Dizinin son bölümlerinde eşi ile yaşadığı problemler ile gündeme gelen Kemal karakteri, Selin’in diziye katılması ile eşinden sakladığı sır açığa çıkar. Bu durumda ev hayatında huzursuzluk yaşayan Kemal, eşine kendini affettirmek için her yolu dener ve sonunda Merve Üçer’in canlandırdığı Nil ile barışır. Çiftin aynı zamanda bir erkek çocuk beklemektedir.