Acemi Anneler Jasmin Kimdir? Ayça Avcı Kimdir?

Acemi Anneler isimli gündüz kuşağı dizisinde Jasmin karakteri kötü planları ile seyircilerin dikkatini çekmektedir. Zaman zaman yaptıkları ile seyircileri kızdırsa da oyuncunun kim olduğu araştırılan konular arasında yer almıştır. Kanada’dan gelen ve Cenk’in sözlüsü rölünü canlandıran Jasmin, oyunculuk performansı ile ilgi toplarken oyuncunun gerçek ismi ise merak konusu olmuştur. Peki Acemi Anneler Jasmin kimdir? Acemi Anneler Jasmin gerçek adı nedir? İşte merak edilen bu sorular ve cevapları…

Diziye kötü karakter olarak katılan Jasmin, Cenk’in sözlüsüdür. Türlü türlü oyunları ile Hayat’ı ve diğer tüm aile üyelerinin huzurunu kaçırmak için çaba sarfeden oyuncu aslında dizi içinde iyi-kötü dengesini sağlamaktadır. Son olarak aile içinde bir nişan töreni yapıp Hayat karakterini kıskandırmak isteyen Jasmin seyircilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Annesi Kanada’lı babası ise Türk olan Jasmin, erkek arkadaşı Cenk’i görmek için Ankara’ya gelir. Ancak Hayat ve Cenk’in birbirine karşı duyguları olduğunu hisseden Jasmin, Hayat’a yaptıkları kötü planlar ile seyircileri kızdırır. Senaryo gereği ilerleyen bölümlerde Orhan’ın ise Jasmin’in Türkiye’deki amcası olduğu ortaya çıkar. Ve olaylar bu gelişmeye göre şekillenir.

Oyuncunun ilk hedefi Cenk’e karşı gizli duygular besleyen Hayat’tan kurtulmak ve ona acı çektirmektir. Cenk’in de ona aşık olduğunu düşündüğü Hayata’a ve aynı zamanda ailesine kötülükler yaparak onu bu oyun dışında tutmayı hedefler. Diziye 51. Bölümünde katılan Jasmin, erkek arkadaşı olan Cenk’in ailesi ile de tanışır ve Türk geleneklerini öğrenmeye başlar. Ancak oyuncunun bu gelenekleri öğrenirken yaptığı hatalar ise izleyicileri güldürmeyi başarır.

Melahat karakterini yolda itip düşüren ve Hayat’a da iftira atan Jasmin’in sırları bir süre sonra açığa çıkar. Karar verip o güne ait olan CD’yi izleme kararı alan Melahat, kendisinin doğru söylediğini organize ettiği bir yemekte açıklar. Bu kez durum Jasmin için iyi değildir ancak daha sonra karakter hediyeler alarak ve sürprizler yaparak kendini affettirir.

Oyuncunun gerçek ismi ise Ayça Avcı’dır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan oyuncunun aynı zamanda ASD tiyatroda da eğitim aldığı bilinmektedir. Yurt dışında da eğitim gördüğü tahmin edilen Ayça Avcı’nın Acemi Anneler dizisindeki performansı ise seyircilerden beğeni toplamaktadır.