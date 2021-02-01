Acemi Anneler Hayat Kimdir? Cansın Yılmaz Kimdir?

TRT ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi olan Acemi Anneler’in oyuncularının son dönemlerde izleyiciler tarafından merak edilip kim oldukları araştırılmaktadır. Dizide “Hayat” karakterini canlandıran oyuncunun gerçek ismi öğrenilmek istenirken bu bilgiyi sizler için araştırdık. İşte dizi hakkında detaylar ve oyuncular ile ilgili en güncel gelişmeler… Peki Acemi Anneler Hayat kimdir? Oyuncunun gerçek ismi, nereli olduğu, yaşı, boyu ve bilinmeyenleri…

Cansın Yılmaz hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. 19 Ekim tarihi itibari ile TRT1 kanalında hafta içi her gün yayınlanmak üzere gündüz kuşağı dizisi olarak Acemi Anneler ekranlara gelmişti. Birkaç ay önce dizinin ilk fragmanı seyircilerle buluşan dizi zaman içinde çok sevilmiş ve kendine özgü olan bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. Dizinin genel konusunda 4 annenin hayatı ve yaşadıkları olaylar anlatılırken dizinin başrollerinden olan Hayat karakterinin kim olduğu ise merak konusu oldu. 20'li yaşlarında ve Dürdane'nin oğlu olan Cenk’ aşık olan Hayat karakteri hakkında gelişmeler…

Acemi Anneler’de ilgi ile izlenen Hayat karakteri 20'li yaşlarındadır ve Cenk'e karşı duyguları vardır. Babası doktor olan Hayat’ın gerçekte kim olduğu ise seyirciler tarafından araştırılmıştır. Oyuncunun gerçek ismi ise Cansın Yılmaz olduğu öğrenilmiştir. 21 Ocak 1997 senesinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu özel hayatında spor dalı ile ilgilenmektedir. Gazi Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde lisans eğitimine devam eden Cansın Yılmaz'ın üstelik Türkiye jimnastik üçüncülüğü ödülü de vardır. Spora olan ilgisi ve kazandığı üstün başarılar ile dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncunun oyunculuk performansının yanında güzelliği de beğeni toplamaktadır. Oyuncunun 2017 senesinde, bundan 4 yıl önce Beni Affet dizisi ile ekranlara geldiği bilinen bilgiler arasında yer almıştır. Sonrasında TRT 1'in gündüz kuşağı dizisi olan Acemi anneler projesi ile buluşan oyuncu, yeni dizisinde de oldukça beğenilmiş ve dizide kilit bir rol oynamıştır. Acemi Anneler dizisinde karakteri ve herkes hakkında iyi düşünmesi ile tanınan Cansın Yılmaz, ne kadar acı çekse ve üzülse de Cenk ve Jasmin’in mutlu olmasını istemektedir. Hatta kendisine yapılan kötülüklere karşı da sessiz kalan Hayat karakteri kendiniz savunmaması ile zaman zaman seyircileri kızdırırken gelecek bölümlerde yaşanacak gelişmeler ile de merak edilmektedir. Son bölümde Cenk’i Kanada'ya geri dönmemek için ikna edip edemeyeceği merakla beklenen oyuncunun başına gelecekler ise ilgi ile izlenilmeye devam ediyor.