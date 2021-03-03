ABD'li model Caprice'i yıllarca yanlış tanımışlar!

Ünlü ABD'li model Caprice Bourret, kariyerine ve hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Podsact yayını olan The Disruptive Entrepreneur (Yıkıcı Girişimci) programına konuk olan Bourret, mesleeğ adım attığı 1990'lı yıllarda insanların kendisiyle ilgili garip bir düşüncesi olduğunu fark etti. Birçok kişinin kendisini erkek zannettiğini aktaran Caprice Bourret, cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu zanneden kişilerin sayısının şaşırtıcı derecede fazla olduğunu belirtti.

Ünlü model Caprice Bourret, adının bile gerçek olmadığını ve sahne ismi olarak "Caprice"i seçtiğini zanneden birçok kişi olduğunu söyledi. İnsanların yıllar boyunca kendisinin gerçek adını aradığını ve bu konuda büyük tartışmalar yaşandığını kaydeden Bourret, gerçeğin burunlarının dibinde olduğunu görmediklerini belirtti. ABD'li model Bourret, gerçek isminin zaten Caprice olduğunu söylediğinde birçok kişinin şaka yaptığını zannettiğini dile getirdi.

İsminin gerçek olmadığına inanlar olsa bile bu adı doğumundan beri taşıdığını kaydeden ünlü model, böyle ilginç bir ismin neden kendisine konulduğunu anlattı. 49 yaşındaki ABD'li model, Doris Day'in baş rolünde oynadığı "Caprice" filmi nedeniyle annesinin kendisine bu adı verdiğini kaydetti. Bu filmden çok etkilenen annesinin, bir kızı olursa Caprice ismini koyacağına karar verdiğini aktaran Bourret, "Evet aslında ismin ben doğmadan bile çok önce konuldu" dedi.

"Benim eskiden erkek olduğumu zannediyorlardı"

Kendisinin bir zamanlar erkek olduğunu düşünenleri umursamadığını aktaran ABD'li model Caprice, zamanla bu düşüncenin gerçek olduğunu anlayınca şoke olduğunu belirtti. 2011 yılında Ty Comfort ile evlenen ünlü modelin Jax ve Jett isminde iki oğlu var. "Christmas in the Highlands", "Hollywood Flies", "Road Raja", "In2ruders" ve "StyleWars" gibi filmlerde oynayan Caprice Bourret, "Biri Bizi Gözetliyor" adlı televizyon şovunun da yıllarca sunuculuğunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 09:22