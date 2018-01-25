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ABD'de Nusr'et'e ağır eleştiri !

Sosyal medyada çektiği vidyolar ve yaptığı saltbea hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret'e ABD'de büyük şok.Ete tuz serpiştirdiği videosuyla olay haline gelen Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe, ABD'de olay oldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:07
ABD'de Nusr'et'e ağır eleştiri !

New York'ta açılan restoranda yemek yiyen New York Post'un gurmesi Steve Cuozzo, Nusr-et'i sert bir dille eleştirdi.

Cuozzo, yemeği, salatayı ve şarabı "kötü" bulduğunu belirtti. Fiyatların pahalılığında yakınan Steve Cuozzo, üç kişi gittikleri restoranda sadece birer kokteyl ve birer kadeh kötü şarap içtiklerini ve bunun sonucunda da 521.45 Dolar ödediklerini belirtti.

Steve Cuozzo'nun New York Post'ta yazdığı yazıda  “Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Şaşlık lezzetli ama 70 dolar bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte” ifadelerini kullandı.

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