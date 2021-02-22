ABD'de kaybolan yüzük yıllar sonra geri geldi!

ABD'de yaşanan ilginç kayıp vakalarının ayrıntıları ilgi çekiyor. Illinois eyaletinin Chicago kentinde hayatına devam eden Karen Autenrieth isimli kadın tam 50 yıl önce alyansını kaybetti. Yapılan uzun aramalar sonucu yüzük bir türlü bulunamadı. Karen Autenrieth ile 55 yıl önce dünya evine giren Robert Autenrieth ise bu yıl Sevgililer Günü'nde aynı yüzüğü kadına hediye etti. Kendisine hediye edilen yüzüğü gören Karen Autenrieth, şaşkınlık ve mutluluğu aynı anda yaşadı.

Yüzüğün nasıl bulunduğunu merak eden Karen, cevabı eşi Robert Autenrieth'ten aldı. Robert'ın anlattıklarına göre sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kişi bu ay içinde alyansını kaybettiğini duyurdu. Yüzüğün bulunması için yapılan sosyal medya paylaşımına ise Sarah-Karen Autenrieth çiftinin eski evlerinde yaşayan bir kadından yanıt geldi. Sosyal medyadan paylaşıma cevap veren kadın, evinin bahçesinde yaklaşık 8 ay önce bir yüzük bulduğunu bildirdi. Bulunan yüzüğün sosyal medya paylaşımı yapan kişiye ait olmadığının anlaşılması üzerine devreye Carol Flynn ile Linda Lamberty adlı iki tarihçi girdi. Yapılan araştırmalar sonucunda yüzüğün, Karen Autenrieth'e ait olduğunu tespit eden tarihçiler sosyal medyadan Robert Autenrieth'e ulaştı.

ABD'de benzer ve çok daha ilginç bir vaka geçen yıl yaşandı. ABD'de Portland kentinde yaşayan Debra McKenna adlı bir kadın bir lise öğrencisiyken erkek arkadaşı tarafından hediye edilen yüzüğü 1973 yılında kaybetti. Çaresizce yüzüğü bulmaya çalışan talihsiz kadın, çabaları sonuç vermeyince umudunu kesti. Finlandiya'da yaşayan bir metal işçisi olan Marko Saarinen ise ülkenin güneyinde yer alan Kaarina kasabasındaki bir ormanlık alanda çalışırken metal dedektörünün tepki verdiğini gördü. Dedektörün yerdeki yüzükten dolayı öttüğünü anlayan Marko Saarinen, yüzüğü incelemeye başladı.

Yüzük Finlandiya'ya nasıl gitti?

Yüzükte Morse Lisesi ile S ve M harflerinin kazınmış olduğunu gören Saarinen, Morse Lisesi'nin mezunlar derneğiyle sosyal medyadan iletişime geçti. Derneğin çabaları sonucunda yüzüğün Shawn McKenna'ya ait olduğu belirlendi. Yüzüğün nasıl ABD'den Finalndiya'ya geldiği merak konusu oldu. Bu kayboluşun hikayesini anlatan Debra McKenna, yüzüğü yıllar önce bir mağazada unutmuş olabileceğini belirtti. Debra'nın bu açıklaması da yüzüğün nasıl okyanusu aşıp başka bir kıtaya geçtiğini de açıklamış oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 08:44