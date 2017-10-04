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Aamir Khan Türkiye'ye geliyor ! Atatürk Havalimanında Aamir Khan izdihamı ...

Dünyanın en çok sevilen sinema yıldızlarından biri olan Aamir Khan Türkiye'ye ziyarete geliyor.Aamir Khan ne zaman Türkiye'ye gelecek.Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:20
Aamir Khan Türkiye'ye geliyor ! Atatürk Havalimanında Aamir Khan izdihamı ...

Bollywood'un en ünlü aktörlerinden biri olan Aamir Khan Türkiye'ye ziyarete geliyor.Büyük bir seyirci kitlesi olan Aamir Khan'ın sevenleri bu anı sabırsızlıkla bekliyor.Aamir Khan uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye gelecek.İstanbul ve Başkent Ankara'daki faaliyetlere katılacak olan Aamir Khan , Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.

4 gün boyunca Türkiye olucak olan  Aamir Khan Başkent Ankara'da ve İstanbul'daki etkinliklere katılarak oralardaki öğrenciler ve sinema oyuncuları ile görüşeceği öğrenildi.Ayrıca  Aamir Khan'ın televizyon programlarına da katılacağı gelen bilgiler arasında..

Aamir Khan İstanbul'da

Aamir Khan İstanbul'a geldi.açıklamalarda bulunan Khan ; "En sonunda Türkiye'ye geldim. Gerçekten çok mutluyum. Uzun yıllardır sevenlerim de gelmek için beni davet etmişti. Aslında gelmeyi de çok denedim. Bütün sevenlerime burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. " ifadelerini kullandı .

 Aamir Khan kimdir ?

Aamir Hussain Khan 14 Mart 1965, Mumbai Hindistanda doğmuştur . Hint sinemasının en önemli oyuncularından biri olan Aamir Khan evli olup iki oğlu bir kızı vardır. Eşinin adı Kiran Rao'dur. Ayrıca Müslüman olan yönetmen birçok filmde oynamış ve yönetmenlik yapmıştır.

Aamir Khan için Hint Sinemasının Tom Hanks 'i denilirse abartılmış olmaz. Zira Aamir Khan bir filmini izleyen bir çok izleyici tüm filmlerini izlemek istemektedir.Oynadığı ve yönettiği filmlerde bahsettiği konuların, değindiği sorunların en gencinden en yaşlısına Dünyadaki bütün sanatçılara örnek olması gereken , herhangi bir yapımda göründüğü daha ilk sahnede o güzel gözlerindeki ışıktan ne kadar yetenekli olduğu anlaşılan şahane bir insandır.

Oyunculuğunun ve yönetmenliğinin dışında gerçekten büyük bir saygıyı hak eden biridir. Hindistan da yaptığı son programla su anda bütün Hindistan da konuşulmaktadır. Satyamev Jayate adlı ilk televizyon programı Star Plus kanalında yayınlanmaya başlamıştır .Yaklaşık bir senelik bir çalışma sonunda, her hafta başka bir sorunu ortaya koyuyor ve gerek canlı bağlantılarla, gerek yaşanmış hikayelerle, gerek bire bir olay kahramanlarıyla röportaj yaparak aslında her ülkede olan sorunları ama Hindistan da uzun süre söz dahi edilmeyen sorunları ortaya çıkartıyor. İlk yaptığı programda çocuk istismarının ne kadar büyük oranlarda olduğunu, bazı bölgelerde çocukların P'den fazlasının cinsel tacize uğradığını ve bunların büyük çoğunluğunun da erkek çocuklar olduğu ile ilgili bir program yapmış ve ilk defa bu programdan bir hafta sonra bu konu meclise yatırılmış ve bir yasa tasarısı hazırlanmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu olay Hindistan da ilk'dir. Sırf bu konuyla ilgili konuşması için kendisi, bizzat meclise çağrılmış ve konuşma yapmıştır. İşlediği konulardan bir tanesi, kadına şiddet ve bunun ne kadar yaygın olduğudur. Ve en son yaptığı programda ise, engelli insanların Hindistan da karşılaştığı sorunlar üzerine idi ve o da baya büyük bir yankı yarattı. Her konuyu, en ince ayrıntısına kadar, abartmadan, duygu sömürüsü yapmadan bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Sırf bu yaptıkları için bile büyük bir saygıyı hak etmektedir .

Aamir Khan'ın yeğeni Imran Khan da oyuncudur. Aamir Khan'ın yapımcılığını yaptığı filmler "Aamir Khan Productions"ın elinden çıkmıştır. Aamir Khan ayrıca Oscar adayı Lagaan filminin başrol oyuncusu ve yapımcısı ve Bollywood'un en çok para kazanan oyuncusudur. Milyonların sevgilisi olan Aamir Khan, 30 Kasım 2011'de UNICEF’in ulusal barış elçisi olmuştur.

Son Güncelleme: 04.10.2017 14:15
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