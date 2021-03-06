A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) 2 Yayın Tarihi Belli Oldu! Yılın Filmlerinden Biri Geliyor

Salgın nedeniyle uzun zamandır sinemalar kapalı. Vizyondaki filmler de sürekli erteleniyor. Fakat salgının hafiflemesiyle birlikte bu yıl sinema severlerin yılı olacak! Ertelenen birçok yapım bu yıl vizyona giriyor! Bunlardan biri de Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2).

Sessiz Bir Yer filmi çıktığı yıl beğenileri toplamıştı. Devam filminin geleceği duyurulmuş fakat salgın nedeniyle hem çekimler hem de yayımlana tarihi ertelenmişti. Fakat sonunda sinema severlere müjde geldi! Filmin yayım tarihi belli oldu! İşte detaylar haberimizde….

PANDEMİ VURDU!

Sessiz Bir yer 2 devam filminin aslında geçen yıl piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Prömiyeri New York'ta bile yapılmıştı. Ancak kısa süre sonra ne olduğunu biliyoruz pandemi vurdu! Daha sonra birçok kez yeniden filmin vizyon tarihi planlandı. Fakat son olarak 17 Eylül'den 28 Mayıs'a bir aralıkta yayımlanmasına karar kılındı.

YÖNETMEN GERİ DÖNDÜ!

Yönetmen koltuğunda tekrardan John Krasinski’yi göreceğiz. Emily Blunt, Millicent Simmonds ve Noah Jupe, devam filmindeki rollerini yeniden canlandırırken, Cillian Murphy- diğer adıyla Tommy Shelby kadroda olmayacak. Blood Diamond'da Oscar adayı bir performans sergileyen Djimon Hounsou da kadroda yer alacak diğer bir isim.

DEVAM FİLMİNDE OLAYLAR KARIŞICAK

Evdeki ölümcül olayların ardından, Abbott ailesi (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) sessizlik içinde hayatta kalma mücadelelerine devam ederken artık dış dünyanın dehşetiyle yüzleşmek zorundadır. Bilinmeyene girmeye zorlanarak aile bu filmde tehlikelerle karşılaşacak! Uolun ötesinde gizlenen tek tehdidin sesle avlanan yaratıklar olmadığını çabucak fark edecekler!

KARAKTER GELİŞİMİ ÖN PLANDA OLACAK

Yönetmen Krasinski, filmdeki karakter gelişiminin ön planda olacağını söylüyor. O yüzden devam filminde çocuklar daha ön planda olacak. Krasinski, çocukların karakterlerinin gelişmesine ve yetişkin olmalarına izin vermeliyiz ifadelerini kullanarak bizlere ikinci film içinde ip uçları verdi.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Sessiz Bir Yer 2 devam filminin (A Quiet Place) vizyon tarihi de kesinleşti. Film 17 Eylül ila 28 Mayıs arasında küresel olarak yayımlanmaya başlayacak.