8 Ocak Hangi Burç?

8 Ocak tarihinde doğan herkes oğlak burcundandır. Oğlak burçları ise karakteristik bakımından sert görünseler de çok iyi birer dost ve arkadaş olurlar.

8 Ocak 2021 ise cuma gününe denk gelir. Becerikli ve acımasız olan oğlak burçları her zaman duruma uygun davranmasını bilirler. İnsanları çok iyi gözlemlerler.

8 ocağın hangi burç olduğunu, 8 ocakta doğan ünlüleri, 8 ocakta yaşanan tarihi olayları merak eden vatandaşlarımız için her şeyi ayrıntılı yazdık.

8 Ocak günü doğanlar oğlak burcuna mensup olurlar. Oğlak burcuna mensup olanlar genellikle de ciddi olurlar. Çocukken bile yaşıtlarından daha olgun görünürler.

Kitap okumayı severler. Çalışkandırlar. Oğlak burcu olan bir çocuk için en iyi motivasyon “çalışsan daha iyi yapabilirsin” demektir.

8 Ocak’ta Doğan Ünlüler

8 Ocak tarihi aynı zamanda ise birçok ünlünün doğum günüdür. Bunlardan bazıları ise Elvis Presyley, David Bowie ve Rey Mysterio.

Türk ünlülerden örnek vermek gerekirse, Türkler Şansal Büyüka, Arkadaş Zekai Özger, Nuri Kurtcebe ve Kadir Topbaş bugün doğmuştur.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

Tarihte bugün 1297 yılında Monako bağımsız oldu. 1324 Yılı 8 Ocak gününde ise İtalyan gezgin Marco Polo vefat etti. Aynı gün astronomi biliminin öncülerinden, dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan bilgin Galileo Galilei hayatını kaybetti.

1823 yılında bugün İngiliz sosyolog, biyolog ve antropolog Alfred Russel Wallace doğdu. 1835 yılı 8 Ocak tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin borcu sıfır oldu. Bu olay tarihte sadece bir kez gerçekleşti. 1916 yılında Çanakkale geçilemedi. Bozguna uğrayan donanmalar Gelibolu’dan çekildiler. Bu yenilgi sebebiyle İngiliz Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1933 yılı 8 Ocak tarihinde ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı onaylandı. 1935 tarihinde bugün ise ünlü şarkıcı Elvis Presley doğdu.

1942 tarihinde ise kuantum fiziği ve kara deliklere yönelik bilinenlere yeni bir boyut kazandıran ünlü fizikçi Stephen Hawking doğdu.

1945 yılı 5 Ocak gününde eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Kadir Topbaş doğdu.. 1947 yılı 8 Ocak gününde ise İngiliz aktör ve şarkıcı David Bowie ve Türk spor yazarı ve gazeteci Şansal Büyüka dünyaya geldiler.

1988 yılında bugün Türkiye Emlak Bankası kuruldu.