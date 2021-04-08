8 Nisan 2021 Magazin Dünyasında Neler Oldu?

Kerem Bürsin kafelere gidip maskelerini çıkaran insanlara “salak” dediği için özür diledi!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Hande Erçel ile birlikte bir canlı yayın açmış ve açıklamaları ile tepki toplamıştı. Kafelere gidip maskelerini çıkaran insanlara salak şeklinde hitap eden ünlü oyuncu Bürsin, yayın sonrasında tekrar bir video yayınladı ve “salak” yerine başka bir kelime de kullanabileceğini ve bu tercihinin yanlış olduğunu belirtti. Bu yüzden takipçilerinden ve kendisini sevenlerden özür dileyen Kerem Bürsin, “bunu yapmamalıydım, kabul ediyorum” dedi.

Eski MasterChef şampiyonları olan Serhat Doğramacı ve Cemre Uyanık arasında çıkan tartışma dikkat çekti!

Şampiyon Cemre Uyanık Doğramacı ile arasında geçen olaylar sonrasında onu fotoğraftan keserek bir paylaşım yaptı. Bu durum üzerine sinirlenen Serhat Doğramacı, fotoğrafı Uyanık gibi kırpmadan paylaştı ve altına konu ile ilgili kısa bir açıklama yazdı.

Oğuzhan Koç’un annesi, Koç’un sevgilisi Demet Özdemir’i sosyal medya hesabından takip etmeye başladı ve bu olay magazin gündemine bomba gibi düştü!

Çok konuşulan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden yeni haber geldi. Edinilen son bilgilere göre Koç’un annesi müstakbel gelinini Instagram hesabından takip etmeye başladı. Bu olay, ünlü çiftin ilişkilerinin ciddileştiği yönünde yorumlandı.

Ezgi Mola, X bacaklı olduğunu itiraf etti ve açıklama yaptı!

Sevilen oyuncu Ezgi Mola, Enis Arıkan’ın programına konuk olarak katıldı ve doğuştan x bacaklı olduğunu itiraf etti. Bacaklarının düz inmediğini söyleyen Mola, bacaklarının aşağı doğru açıldığını söyledi. Bu duruma x bacak sendromu ismi verildiğini anlatan Mola, bu yüzden denizde deniz kızı ayağı yapardım, dedi.

Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır Paylaşımı Yaptı!

Oktay Kaynarca hayat verdiği Süleyman Çakır karakterinin ölümü üzerinden 17 sene geçmesine rağmen hala trend topic olduğunu söyledi ve bu durum için teşekkürlerini sundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 20:54