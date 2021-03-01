78.Altın Küre Ödül Töreni Bu Gece Yayınlanıyor! Altın Küre Ödüllerini Kim Kazandı 2021?

Altın Küre Ödül Töreni’nin bu yıl 78’incisi düzenleniyor. Çok sayıda ödülün sahiplerini bulacağı ödül töreni 28 Şubat Pazarı 1 Mart Pazartesiye bağlayan gece yani bu gece saat 04.00’te son zamanlarda kendinden sık sık söz ettiren ücretsiz dijital medya platformu Gain’den izlenebilecek. Merakla beklenen ödül törenini Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu Tina Fey ile birlikte Amerikalı oyuncu Amy Poehler sunacak. Gain platformunda da Yekta Kopan ve Zeynep Üner ödül töreninin yorumlamasını yapacak.

Tina Fey ve Amy Poehler tarafından sunulacak olan 78. Altın Küre Ödül Töreni, bu gece saat 04.00’de Türkiye’de sadece GAİN platformunda yayınlanacak. Ülkemizin kültür sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Yekta Kopan, GAİN Moda ve Lifestyle İçerik Direktörü Zeynep Üner ile birlikte ödül gecesini yorumlayacak.

EN İYİ YÖNETMENLER KADIN

En İyi Yönetmen dalında aday gösterilen 3 kişinin de kadın olması 78. Altın Küre Ödülleri’nin en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2021 yılına kadar gerçekleşen ödül törenlerinde bu kategoride sadece toplam 8 kadın en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilmişti. Birbirinden başarılı kadınların aday gösterildiği en iyi yönetmen ödülünü bu yıl Nomadland ile Chloe Zhao’nun kazanacağı düşünülüyor. Ancak bu sene en çok aday gösterilen “Mank”ın yönetmeni David Fincher’den beklenmedik bir atak gelebilir.

EN İYİ DRAMA FİLMİNDE BÜYÜK KAPIŞMA

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük beğeni toplayan Nomadland ve The Father filmi 4’er adaylık aldı. Başa baş çekişmenin olduğu bu ödülü kimin kazanacağı öngörülemiyor. Müzikal/Komedi Dalında En İyi Müzikal/Komedi Film dalında da Hamilton’un rakiplerini eleyeceği düşünülüyor.

EN İYİ OYUNCU ADAYLARI

Nomadland’de gösterdiği oyunculuk performansıyla pek çok eleştirmenin beğenisini toplayan Frances McDormand, Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinin kazananı olacak gibi görünüyor. Söz konusu kategorinin erkek oyuncularında ise Sound of Metal’deki Riz Ahmed ve The Father’daki Anthony Hopkins çok övülüyor. Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adaylarnda da Lin-Manuel Miranda, Sacha Baron Cohen, Dev Patel, James Corden ve Andy Samberg gibi isimler yer alıyor ve bu kategorinin kazananını tahmin etmek oldukça zor.