7 Ocak Hangi Burç?

7 Ocak 2021 yılı perşembe gününe denk gelmektedir. 7 Ocak gününde doğanlar ise Oğlak burcundandır.

22 Aralık ila 21 Ocak arasında doğan herkes oğlak burcuna girmektedir. Oğlak burçları ise genel olarak hayattaki meşguliyetleri ile tanınırlar.

Boş durmayı sevmeyen oğlak burçları işlerine ve ailelerine bağlıdırlar. Boş vakitlerini genellikle kendilerini geliştirmeyi sevdikleri hobilerine ayırırlar.

Çok meşgul olmalarının yanı sıra aynı zaman utangaçtırlar. Fakat oğlak burçları aynı zaman çok iyi dost oluyorlar. Dostlarına sadık ve son derece güvenilir insanlardırlar. Özverili ve güçlü bir iradeye sahiptirler.

Oğlak burçları toprak grubuna mensuptur. Hayalperest olmaktan çok uzak ayakları yere basan insanlardırlar. Maddi ve manevi olarak hayatta tek başına ayakta durmak isterler.

En büyük hataları ise önüne geçemedikleri merak duygularıdır. Hayattaki en büyük arzuları ise birçok oğlak için kariyerlerinde ulaşabildikleri en üst noktaya ulaşmaktır.

BUGÜN TARİHTE NELER OLDU?

Bugün Cenk Gürpınar, Nicolas Cage, Peri Han ve Saruhan Hünel gibi de birçok ünlünün doğum günüdür.

1502 yılında bugün on üçüncü Papa Gregorius dünyaya geldi.

7 Ocak 1598 tarihinde Boris Godunov, Rus Çarlığına erişti. 1610 yılı 7 Ocak gününde Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atması ile bilinen İtalyan astronom Galileo Galilei tarafından Jüpiter gezegeninin iki uydusu tespit edildi.

1714 yılında bugün bir Mühendis olan İngiliz Henry Mill, klavyelerin öncüsü olan daktilonun patentini aldı. 1785 yılında Manş Denizi Jean-Pierre Blanchard ve John Jeffries tarafında bir balon ile geçildi. Bu kişiler bir Fransız havacı ve Amerikalı fizikçi.

1789 yılında bugün ilk Amerikan Başkanı seçimi gerçekleşti. Halk tarafından kendilerini temsil edecek delegeler seçildi ve bu kişiler bir ay sonrasında Amerika’nın ilk başkanı olması için George Washingtonu seçtiler.

1800 yılı 7 Ocak tarihinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nin on üçüncü başkanı Millard Fillmore doğdu. 1913 yılı 7 Ocak gününde ham petrolden benzin üretiminin patenti alındı. 1927 yılında bugün ilk kez New York ile Londra arasında uzun bir mesafeden telefon görüşmesi yapılabildi.

1934 yılı 7 Ocak tarihinde Türk sinema oyuncusu Peri Han dünyaya geldi. 1946 yılında verimli şekilde faaliyet gösterebilen ilk bilgisayar prototipi Eniac Amerika’da kullanılmaya başlandı. Günümüz elektronik ve dijital aletlerinin öncüsü olan bu prototip 1955 yılına kadar aktif olarak kullanıldı.

1964 yılında bugün En İyi Erkek oyuncu Oscar ödüllü ABD asıllı sinema oyuncusu Nicolas Cage dünyaya geldi. 1985 yılı 7 Ocak tarihinde geçtiğimiz günlerde 7.

Formula 1 şampiyonluğunu İstanbulpark’da kazanan pilot Lewis Hamilton doğdu. Aynı gün 1988 yılında ise Trap müzik türünün ünlü temsilcilerinden Hollandalı DJ Hardwell dünyaya geldi. Ünlü futbolcu Eden Hazard da 1991 Yılı 7 Ocak gününde doğdu.