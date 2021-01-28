50m2 Dizisi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, 2.Sezonu Olacak Mı, Nerede Çekildi?

Netflix'in merakla beklenen Türk dizisi 50 metrekare 27 ocak'ta yayınlandı. Sosyal medyada gündem olan dizinin detayları merak edildi. İşte başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt'un oynadığı ve Burak Aksak tarafından kaleme alınan 50m2 dizisinin konusu oyuncuları ve diğer tüm merak edilenleri...

Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te her geçen gün yeni dizi film ve belgeseller yayınlanıyor. Son zamanlarda pek çok Türk dizi ve film projesine imza atan Netflix, Türk halkı tarafından oldukça takdir ediliyor ve yapılan işler beğeniliyor. Dün yayınlanan 50m2 dizisi de seyircilerden tam not aldı. Kısa sürede en beğenilen Türk dizileri arasında yer alan 50 metrekare dizisinin konusu oyuncuları nerede çekildiği merak edildi.

50M2 DİZİSİNİN KONUSU NE?

50m2 dizisi Engin Öztürk'ün canlandırdığı Gölge adındaki gizemli bir tetikçinin hikayesini ele almaktadır. Gölge karakteri kendisini bulmaya çalışıyordur. Yıllardır kayıp olan babası gibi davranan Servet karakterinin ihanetini öğrendikten sonra kimliğini kaybetmiş gibi hisseden Gölge kendini yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında bulacaktır. Sorunlar hallolana kadar bu dükkanda saklanacaktır. Mahalle sakinleri Gölge’yi dükkanın ölen sahibinin oğlu zannedecektir. Gölge bu durumu öğrendikten sonra bu yalanı sürdürmeye çalışacaktır fakat bu durum onu oldukça zorlayacaktır. Gölge bu mahallede yaşadıkça geçmişine ve gerçek kimliğine ait sırları öğrenecektir. Etrafında olan insanlara yardım ettikçe daha iyi bir insana dönüşecektir. Dizinin senaristi Burak Aksak'ın Leyla ile Mecnun'a benzer komedi anlayışı bu dizide de kendini hissettiriyor.

50M2 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kısa sürede büyük beğeni toplayan 50m2 dizisi İstanbul'da çekildi. Çoğu sahnenin İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Fatih ve Beyoğlu'nun eski mahallelerinde çekildiği öğrenildi.

50M2 DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU OLACAK MI? 50M2 İKİNCİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin tüm bölümlerini izleyip seven seyirciler 50m2 dizisinin ikinci sezonunun çekip çekilmeyeceğini merak etti. 50m2 dizisinin ikinci sezonu olacak mı sorusu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

50M2 OYUNCULARI KİMLER?

Engin Öztürk – Gölge/Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt- Muhtar

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin- Otoparkçı Mesut

Özgür Emre Yıldırım- Civan

Hasan Yalnızoğlu- Leke

Murat Kılıç- İmam

Gaye Gürsel- Psikiyatrist

Yiğit Kirazcı-Yakup

Tuğçe Karabacak- Özlem

Cansu Dağdelen-Aysel

Tuncay Beyazıt- Turan (Civan'ın babası)

Ali Seçkiner- Azrail

50M2 DİZİSİ FRAGMANI