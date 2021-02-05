5 Şubat Magazin Turu! Kim Kiminle Nerede Ne Yapıyor? JLO'nun bile aldatıldığı hayat bize neler yapmaz!

5 Şubat Magazin Turu

1) Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'i aldattı mı? JLO 'nun bile aldatıldığı hayat bize neler yapmaz!

Alex Rodriguez'in, Jenifer Lopez'i aldattı iddiası ABD basınında yer alarak gündeme bomba gibi düştü. Madison LeCroy ile aldatıldığı iddialarından sonra LeCroy açıklamada bulunarak sosyal medya üzerinden konustuklarını itiraf etti.

2)Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi!

Geçtiğimiz ay nişanlanan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti bugün sessiz sedasız evlendi.

3)Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı!

Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye evlilik teklif ettiği ve "Evet" cevabını aldığı öne sürüldü.

4) Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

57 yaşındaki usta isim kemik iliği kanseri ile uzun zamandır boğuşuyordu. Durumu ağırlaşan sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5)Kerem Bürsin ve Hande Erçel' in sette tartıştığı iddia edildi!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in sette tartıştıkları iddia edilerek set çalışmalarına ara verildiği iddia edildi. Hande Erçel çıkan haberlerden sonra setten paylaşım yaparak haberleri yalandı. Kerem Bürsin ise sosyal medya üzerinden "saçmalık" dedi.

6)Merve Boluğur ,Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu!

Merve Boluğur ve Youtuber Enes Batur ilişkiler hakkında konuştu. Merve Boluğur "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister" sözleri ile dikkat çekti.

7) Burcu Biricik pandemi kurallarını çiğnedi!

Burcu Biricik pandemi kısıtlamasına rağmen bir mekanda arkadaşları ile saatlerce oturdu. Mekan çıkışı test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

8)Gökhan Keser kısa film tadında "Yangın" isimli yeni şarkısı yayımlandı!

Sözü ve müziği kendine ait olan Yangın isimli şarkısını bugün itibari yayımladı.

9)Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin hasret giderdi!

Uzun süredir Dominik' te olan Oğulcan Engin döndü ve soluğu sevgilisinin yanında aldı.

10) Serkan Çayoğlu sevgilisi Özge Gürel' in doğum gününü kutladı!

"İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum.. iyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

11) Gökçe Kırgız evlendi!

Şarkıcı Gökçe Kırgız yaklaşık 1 yıldır beraber oluğu sevgilisi Yılmaz Taner ile sade nikah töreni düzenleyerek dünya evine girdi.

12) Halil Sezai evleniyor!

Sevgilisi Melike Beşli ile evlilik kararı aldı. Yakın zamanda evlilik var.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 20:49