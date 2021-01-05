5 Ocak Hangi Burç?

Aralık 22 ve Ocak 21 tarihleri arasında dünyaya gelen tüm bireyler Oğlak burcuna mensup olurlar. Oğlak burcuna mensup kişiler genellikle işleri ile yoğun şekilde meşgul olan bireylerdir. İşlerine düşkün ve çok çalışkan bu kişiler asla vakitlerini boşa harcamak istemezler. Boş vakitlerini daima kendilerine faydası olacak şekilde değerlendirirler. Bu durum hayatlarının aşırı yoğun hale gelmesine sebep olduğu ve aynı zamanda duygusal olarak utangaç oldukları için insanlarla bağ kurmakta zorluk çekerler. Fakat Oğlak burcu bireyler son derece güvenilir şahsiyetlerdir ve dürüstlüğün ve içtenliğin temelleri atılmış olan ilişkilerde gerek dostluk gerek aşk hayatlarında son derece sadıktırlar. Bu yüzden asla tek başlarına kaldıklarını görmek mümkün değildir.

5 Ocak gününde doğan bir kişi Oğlak burcu olur ve bu kişi çevresi tarafından en büyük sırların koruyucusu olarak görülür, karşılığında ise çevresinden bu hususta kendilerine güvendiklerini hissettirmelerini beklerler. Oğlaklar aşırı ciddi, değerlerine bağlı, karar vermekte zorluklar yaşayabilen fakat sağlam bir irade sahibi kişilerdir.

Tarihte Bugün Ne Oldu

5 Ocak 1854 tarihinde San Francisco buharlı gemisi battı ve 300 kişinin ölümüne sebep oldu. 1889 yılı 5 Ocak gününde Alman Fizikçi Martin Brendel Kutup Işıkları’nı ilk kez fotoğrafladı. 5 Ocak 1922 tarihinde Adana ve Tarsus Fransız kuvvetlerinin işgalinden kurtuldu. 5 Ocak 1929’da Anadoluyu Bağdat'a bağlayan demiryolları, Mersin-Tarsus arası demiryolları ve Haydarpaşa garı devlet zimmetine alındı. 1933 yılı 5 Ocak gününde San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü’nün yapımına başlandı. Berdan Mardini, Erdal Beşikçioğlu, Nazan Şoray, Sevda Nur gibi bir çok ünlü isim de tarihin çeşitli yıllarında 5 Ocak gününde dünyaya gelmişlerdir.