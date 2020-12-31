31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı! Yılbaşında televizyonda hangi programlar var?

31 Aralık 2020 Perşembe FOX TV, TV8, ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1 yılbaşına özel programlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşında hangi dizi, film veya yarışma var diye araştıranlar için kanalların yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı! Yılbaşında televizyonda hangi programlar var?

31 Aralık 2020 Perşembe kanalların yılbaşı programları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki kanallarda hangi dizi,film ya da yarışmalar var? İşte FOX TV, TV8, ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1 yayın akışı haberimizde yer  alıyor. 

Yılbaşına özel kanallarda çeşitli programlar yayınlanacak.

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

Birçok ünlü isim yarışacak ve kazanılan paralar yardım olarak bağışlanacak.

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2

Birbirinden ünlü konuklarla çok eğlenceli anlar yaşanacak.

Star TV : İbo Show

İbo Show'un yılbaşı konukları Seda Sayan ve Bülent Ersoy. Müzik şöleni yaşanacak.

Show TV : Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

Birbirinden eğlenceli skeçlerle kahkalara boğulacaksınız.

TV 8 : O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 

Ünlü isimler sahnede performanslarını sergileyecek.

TRT 1 : Kalk Gidelim

Dizi final bölümüyle ekranlara gelecek.Dizide bir sürpriz sizleri bekliyor.

FOX TV : Kılıbık

Çok güleceğiniz bir film.

İşte tüm kanalların yayın akışı haberimizin devamında...

31 Aralık 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

31 Aralık 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2- Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan'la Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe  SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Milyarder
15:15 Yılbaşı Sürprizi

18.45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kılıbık

31 Aralık 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 O ses Türkiye Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe TRT 1 Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 03:34
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