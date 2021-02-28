28 Şubat 2021 Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Kanal 7 Tüm Kanallar Yayın Akışı! Bugün Televizyonda Neler Var?

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyen seyirciler 28 Şubat Pazar günü televizyonda ne var sorusunun cevabını arıyor. 28 Şubat Pazar TV yayın akışında reyting rekorları kıran dizilerin yeni bölümleri, sevilen filmler ve televizyon programları izleyici karşısına çıkacak. Sizler için tüm kanalların yayın akışına haberimizde yer verdik. İşte 28 Şubat Pazar 2021 Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışı…
28 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Bugün kanallarda ne var, hangi diziler filmler var sorusunun yanıtını arayan seyirciler kanalların 28 Şubat 2021 pazar günü yayın akışına bakıyor. Gündüz kuşağında birbirinden eğlenceli programlar yayınlanırken akşam kuşağında da reyting ve gişe rekorları kıran filmler seyirci karşısına çıkacak.
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
Gündüz kuşağında Pazar Sürprizi, Magazin D gibi magazin programlarının yanı sıra Arda ile Omuz Omuza, Çocuktan Al Haberi, Tülin Şahin ile Moda, Survivor Panorama gibi eğlence programları yayınlanacak. Akşam kuşağında da ekranların sevilen dizileri Arıza, Ramo, Menajerimi Ara, Kefaret Hercai, Tövbeler Olsun seyircilerle buluşacak. Bunların yanı sıra Boşu Bir Yerde, Kuralsız gibi filmler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Survivor 2021 gibi programlar da ekranlara gelecek.
28 ŞUBAT 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Ramo
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
28 ŞUBAT 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:30 Cehennem Melekleri 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
02:00 Boşu Bir Yerde
03:45 5N1K
04:30 Afili Aşk
28 ŞUBAT 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim Tatlı Yanım
07:00 Benim Tatlı Yanım
08:00 Evim
09:45 Hasip ile Nasip
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Seni Çok Bekledim
03:00 Kuralsız05:00 Türk Müziği
28 ŞUBAT 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Masumiyet
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:45 Son Yaz
05:15 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
28 ŞUBAT 2021 ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Akıncı
03:20 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
28 ŞUBAT 2021 TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panorama / Canlı
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Kırmızı Oda
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
28 ŞUBAT 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Benim Adım Melek
02:50 Diriliş "Ertuğrul"
05:05 Işığın Prensesi
07:35 Böyle Bitmesin
09:35 Diriliş "Ertuğrul"
13:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
17:20 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun