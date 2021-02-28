28 Şubat 2021 Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, TRT1, Kanal 7 Tüm Kanallar Yayın Akışı! Bugün Televizyonda Neler Var?

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyen seyirciler 28 Şubat Pazar günü televizyonda ne var sorusunun cevabını arıyor. 28 Şubat Pazar TV yayın akışında reyting rekorları kıran dizilerin yeni bölümleri, sevilen filmler ve televizyon programları izleyici karşısına çıkacak. Sizler için tüm kanalların yayın akışına haberimizde yer verdik. İşte 28 Şubat Pazar 2021 Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışı…

28 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Bugün kanallarda ne var, hangi diziler filmler var sorusunun yanıtını arayan seyirciler kanalların 28 Şubat 2021 pazar günü yayın akışına bakıyor. Gündüz kuşağında birbirinden eğlenceli programlar yayınlanırken akşam kuşağında da reyting ve gişe rekorları kıran filmler seyirci karşısına çıkacak.

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

Gündüz kuşağında Pazar Sürprizi, Magazin D gibi magazin programlarının yanı sıra Arda ile Omuz Omuza, Çocuktan Al Haberi, Tülin Şahin ile Moda, Survivor Panorama gibi eğlence programları yayınlanacak. Akşam kuşağında da ekranların sevilen dizileri Arıza, Ramo, Menajerimi Ara, Kefaret Hercai, Tövbeler Olsun seyircilerle buluşacak. Bunların yanı sıra Boşu Bir Yerde, Kuralsız gibi filmler ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Survivor 2021 gibi programlar da ekranlara gelecek.

28 ŞUBAT 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Öyle Olsun

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Ramo

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

28 ŞUBAT 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:30 Cehennem Melekleri 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Boşu Bir Yerde

02:00 Boşu Bir Yerde

03:45 5N1K

04:30 Afili Aşk

28 ŞUBAT 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Tatlı Yanım

07:00 Benim Tatlı Yanım

08:00 Evim

09:45 Hasip ile Nasip

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Seni Çok Bekledim

03:00 Kuralsız

05:00 Türk Müziği

28 ŞUBAT 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Masumiyet

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Yasak Elma

02:45 Son Yaz

05:15 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

28 ŞUBAT 2021 ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

15:50 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00:20 Akıncı

03:20 Kırgın Çiçekler

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

28 ŞUBAT 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Kırmızı Oda

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

28 ŞUBAT 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Adım Melek

02:50 Diriliş "Ertuğrul"

05:05 Işığın Prensesi

07:35 Böyle Bitmesin

09:35 Diriliş "Ertuğrul"

13:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

17:20 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun