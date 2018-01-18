Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116898
ALTIN
162.351
DOLAR
3.8003
STERLİN
5.2551
EURO
4.6407
Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor...
Trabzonspor , sol bekine kavuştu !
Trabzonspor , sol bekine kavuştu...
Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor ?
Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor...
Beşiktaş , Slimani'nin peşinde !
Beşiktaş , Slimani'nin peşinde !
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3...

25 yıllık evliliğin ardından Tugay Kerimoğlu'ndan şok hareket

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu 25 yıllık eşi olan Etkin Kerimoğlu'ndan geçtiğimiz günlerde boşandı.Spor dünyasının örnek çifti Etkin Kerimoğlu ile Tugay Kerimoğlu'nun 25 yıllık mutlu evliliğinde sona erdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:21
25 yıllık evliliğin ardından Tugay Kerimoğlu'ndan şok hareket

Spor dünyasının örnek çifti Etkin Kerimoğlu ile Tugay Kerimoğlu'nun 25 yıllık mutlu evliliğinde sona erdi.Eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın dostluğu da mazide kaldı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi.

Tugay Kerimoğlu, boşanma öncesinde kapattığı instagram hesabını geçtiğimiz gün yeniden açtı. 103 bin takipçisi olan Kerimoğlu, hesabını açar açmaz ilk iş olarak eski eşini takipten çıkardı. 

Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Hanım, bazı fikir ayrılıklarından dolayı boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enes Batur hayranları galaya sığmadı !
Enes Batur hayranları galaya sığmadı !
Metin Hara ve Adriana Lima'dan evlilik açıklaması !
Metin Hara ve Adriana Lima'dan evlilik açıklaması !
Demet Akalın'ın çorapları yine olay oldu !
Demet Akalın'ın çorapları yine olay oldu !
Meryem Uzerli'nin küvet videosu olay oldu !
Meryem Uzerli'nin küvet videosu olay oldu !
Ebru Polat yolda kaldı ... Aracına benzin yerine su döktü
Ebru Polat yolda kaldı ... Aracına benzin yerine su döktü
Sevilen oyuncu Turan Özdemir vefat etti !
Sevilen oyuncu Turan Özdemir vefat etti !
Aleyna Tilki'ye ait olduğu söylenen o görüntüler filmden sahne çıktı !
Aleyna Tilki'ye ait olduğu söylenen o görüntüler filmden sahne çıktı !
Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme !
Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme !
Ezgi Mola'dan Kerem Bursin'e ; 'Arayıçok açtınız ..'
Ezgi Mola'dan Kerem Bursin'e ; 'Arayıçok açtınız ..'
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim