25 yıllık evliliğin ardından Tugay Kerimoğlu'ndan şok hareket

Spor dünyasının örnek çifti Etkin Kerimoğlu ile Tugay Kerimoğlu'nun 25 yıllık mutlu evliliğinde sona erdi.Eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın dostluğu da mazide kaldı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanan ikili, dostça boşandıklarını söylese de eski eşler birbirine düşman kesildi.

Tugay Kerimoğlu, boşanma öncesinde kapattığı instagram hesabını geçtiğimiz gün yeniden açtı. 103 bin takipçisi olan Kerimoğlu, hesabını açar açmaz ilk iş olarak eski eşini takipten çıkardı.

Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Hanım, bazı fikir ayrılıklarından dolayı boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti.