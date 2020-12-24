24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı! TV'de bugün neler var? FOX, TV8, ATV, Star, Kanal D, Show

ATV, Star, Kanal D, TRT 1, FOX TV , TV8, Show TV, Kanal 7 yayın akışı haberimizde..

ATV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası

STAR TV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sol Yanım

FOX TV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

TV8 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda



11:30 Doğduğun Ev Kaderindir14:15 Doya Doya Moda20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 24 Aralık 2020 Perşembe yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

Kanal 7 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi Karaova Düğünü

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Hz. Yusuf

12:30 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

TRT 1 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 20:55