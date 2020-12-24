24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı! TV'de bugün neler var? FOX, TV8, ATV, Star, Kanal D, Show

ATV, Star, Kanal D, TRT 1, FOX TV , TV8, Show TV, Kanal 7 yayın akışı haberimizde..
ATV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
STAR TV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sol Yanım
FOX TV 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TV8 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 24 Aralık 2020 Perşembe yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
Kanal 7 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi Karaova Düğünü
09:30 Muhabbet Kapısı
11:30 Hz. Yusuf
12:30 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
TRT 1 24 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim