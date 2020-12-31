2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konukları ve Jürileri Belli Oldu!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl hepimiz evlerde olacağız. Hal böyle olunca, televizyon kanalları da yeni yıla girerken yaptığı yılbaşı programlarına tekrar ağırlık verdi. Birbirinden eğlenceli programın seyirciyle buluşacağı bu yılda hayatımıza bir nebze neşe katacak olan bu programlardan biri olan O Ses Türkiye’nin 2021 yılında yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Nihayet Acun Medya’dan müjdeli haber geldi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2O21 OLACAK MI?

Yılbaşı akşamlarında bir gelenek haline gelen O Ses Türkiye’nin yılbaşı için özel bölüm yapıp yapmayacağı son günlerde sıkça araştırılıyordu. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programı O Ses Türkiye, bu yıl da geleneği bozmadı ve yılbaşı için özel program hazırladı. Yeni yılda yine izlenme rekorları kırması beklenen O Ses Türkiye, yılbaşında izleyicilerle buluşacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2021 FRAGMAN

2021 yılına birlikte gireceğimiz O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının fragmanı TV8’in internet sitesinde yayınlandı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilen program O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel bölümü 31 Aralık 2020 tarihinde saat 19.30’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2021 KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Bir süredir yayında olmayan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı özel programı yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Heyecanla beklenen müjde MasterChef yarışmasında duyuruldu. O Ses Türkiye’nin 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından, bu sene O Ses Türkiye’ye katılacak ünlü isimler de belli oldu.

2021 yılına girerken sahnede en sevdikleri şarkıları söyleyecek olan ünlü isimlerin listesi şu şekilde;

Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, İbrahim Çelikkol, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, Hande Erçel, Kerem Bursin, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hakan Çalhanoğlu, Miray Daner, Burcu Özberk, Serhat Kılıç, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Saadet Özsırkıntı, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Mustafa Mert Koç 2021 yılında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak.

2021 O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER OLACAK?

Acun Ilıcalı’nın her zamanki gibi sunuculuğunu yapacağı O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel programının jüri üyelerinin Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 05:56