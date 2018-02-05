2018 O Ses Türkiye'nin şampiyonu Lütfiye Özipek oldu ! Gökhan Özoğuz yine şampiyon ...

Elemelerin ardından final aşamasında Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisine destek verenlerin gönderdiği SMS'ler, yarışmanın birincisini belirledi.Final aşamasına kadar ter döken yarışmacılar, halkın vereceği SMS oylamalarını bekledi. Yarışmanın final gecesinde bir önceki yılın şampiyonu Dodan sahneye çıkararak mini bir performans sergiledi.

O Ses Türkiye'nin 4 Şubat tarihli bölümünde final heyecanı yaşandı. 'O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu?' sorusuna yanıt geç saatlerde geldi. O Ses Türkiye'nin aylar süren mücadelesinde büyük finale kadar kalmayı başaran Aydan Kahraman, Ceren Düzova, Lütfiye Özipek, Nihat Mugil, Oğulcan Bolcan ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi şampiyon olmak için performanslarını sergiledi.

Sms oylaması sonucunda Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Lütfiye Özipek şampiyon oldu.