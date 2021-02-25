20 yaşındaki genç kız, benzin içmeden güne başlayamıyor!

Herkesin güne başlama rutini farklıdır. Kimi esaslı bir kahvaltı hazırlarken kimi de hafif bir kahvaltıyla ayılmaya çalışır. Güne kahve içemeden başlayanlar olduğu gibi bazı kişiler uyandıktan sonra 5 dakşka boyunca esneme hareketleri yapar. Bazı kişilerin ise bunların hiçbirine vakti yoktur. Aceleyle hazırlanır, iş ya da okul yoluna koyulur. Herkesin güne başlarken farklı alışkanlıkları olsa da hiçbirimizin aklına sabahın köründe yanan bir çemberin içinden atlamak ya da benzin içmek gelmez. İngiltere'den gelen tuhaf bir haber nedeniyle bu ifadeyi, "Bazılarımızın aklına gelmez" şeklinde değiştirmek zorunda kaldık.

"Önce karıncalanma oluyor, zamanla alışıyorsun"

İngiltere'de hayatını sürdüren 20 yaşındaki Shannon, benzin içmeden güne başlayamadığını söylüyor. Günün ilk ışıklarıyla yataktan kalktığını ve banyoya yöneldiğini belirten genç kız, biraz benzin içerek kendine geldiğini ifade ediyor. Sabahları benzin içtikten sonra kendini daha dinç hissettiğini kaydeden Shannon, günlük yakıtını almanın kendisi için hayati önem taşıdığını belirtiyor. Gece yatmadan önce de mutlaka benzin içtiğini kaydeden 20 yaşındaki Shannon, 1 yıl önce kendisine "benzin içme bağımlılığı" teşhisinin konulduğunu dile getiriyor. Benzinin tadının hem ekşi hem de tatlı olduğunu kaydeden Shannon, ilk başlarda midesinde biraz karıncalanma olsa da zamanla bu hissin kaybolduğunu vurguluyor.

Beslenme düzeninden benzini çıkarmaya karar verdi!

Kızının adeta benzin bağımlısı olduğunu anlayınca şoke olduğunu kaydeden annesi ise kızını bu alışkanlıktan kurtarmak istediğini söyledi. Kızının içtikten sonra herhangi bir acı hissetmediğini söylediğini belirten acılı anne, ailenin diğer üyelerinin de yazdıkları onlarca mektupla Shannon'a vazgeçirmeye çalıştığını bildirdi. Benzinin şimdilik bir zararının hissedilmese bile zamanla iç organlara ölümcül hasarlar verebileceği ve genç kızın ölebileceği belirtiliyor. Israrlara dayanamayan Shannon da bu bağımlılıktan kurtulmak için dahiliye doktoru Margaret Mitchell'a başvurdu. Doktorun test için yaptığı küçük iğneleri hissetmeyen genç kızın sinir dokularının zedelendiği düşünülüyor. Doktorun "Her an ölebilirsin" dediği Shannon'ın beslenme düzeninden benzini çıkaracağına dair doktora söz verdiği kaydedildi.