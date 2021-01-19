20 Ocak Hangi Burç?

20 Ocak günü Oğlak burcu döneminin son günlerinden birine denk gelmektedir ve bu tarihte doğan kişiler de Oğlak burcu olurlar. Bu burç ile ilgile söylenebilecek ana hususlardan biri bu kişilerin hayatlarında disiplin ve düzenin ayrı bir öneme sahip olduğudur.

Bu özellikler Oğlak burcuna yönetici gezegenleri olan Satürn tarafından yansıtılmıştır. Bu kişiler her işlerinin düzenli ve plana uygun gitmesi için ellerinden geleni yaparlar. Bu düşünce yapısı ise bu kişilerin boş vakte sahip olmasını neredeyse imkânsız kılar.

Kendileri de boş vakitleri olmasını istemezler aslında, dinlendikleri süreci zaman kaybı olarak görürler. Bu vakitleri dinlenmek yerine kendilerini geliştirmeye harcar ve yalnızca uyumaları gerektiğinde dinlenirler. Bu denli çalışkan kişiliğe sahip olan Oğlaklar, kariyerlerinde de yaptıkları iş ne olursa olsun zirvesine tırmanmayı ve yöneticilik pozisyonlarına ulaşmayı hedeflerler.

Oldukça kararlı ve adanmış olan Oğlaklar hedeflerine giden yolda önüne çıkan tüm engellerle ne pahasına olursa olsun yüzleşmeye hazırlardır. Bu burca mensup olan kişiler yönetici gezegen tarafından sorumlu kişiler olmaya yönlendirildikleri için erkenden olgun bir yapıya ulaşırlar.

Ailelerine karşı da yapıları gereği sorumlu hisseder ve bağlarını korurlar. Bu kişiler duygusal anlamda utangaç yapıdadırlar ve bu unsur sahip oldukları yoğun yaşantı ile bir arada düşünüldüğünde Oğlakların sosyal ilişkiler hususunda zorluk çektikleri aşikâr.

Oğlaklar gerek aşk hayatı gerek arkadaşlık ilişkileri konusunda zor bağlar kursalar da bunların değerini bilirler, partnerlerine ve dostlarına karşı sadık ve dürüst kişilerdir. İyi sır saklarlar ve içinizi dökmek istediğinizde son derece iyi bir dinleyici olabilirler.

20 Ocak Tarihte Bugün Neler Oldu?

Tarihte bugün 1029 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Alp Arslan dünyaya geldi. 20 Ocak 1265 yılında ilk İngiliz Parlamentosu bir araya geldi.

20 Ocak 1639 Yılında Osmanlı Padişahı Birinci Mustafa vefat etti.

1815 yılında bugün Napolyon 340 bin asker ve gönüllüden oluşan ordu ile Paris' e giriş yaptı. 20 Ocak 1895 tarihinde Darülaceze kuruldu.

1896 yılı 20 Ocak günü Amerikalı aktör ve şarkıcı George Burns dünyaya geldi. 20 Ocak 1912 tarihinde ise ünlü oyuncu Hulusi Kentmen doğdu.

20 Ocak 1916 tarihinde ünlü fizikçi Albert Einstein, görelilik kuramını yayımladı.