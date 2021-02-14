20 Dakika Dizisi Oyuncuları, Konusu ve Bölümleri

20 dakika isimli dizi projesinin yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilmiştir. Bir döneme damga vuran dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin otururken, projenin senaryosu ise Kerem Deren ve Pınar Bulut tarafından kaleme alınmıştır. Dram-aksiyon türünde ekranlara gelen dizi bir Türk televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkmıştır. 20 Dakika’nın konusu ise özet olarak mutlu bir evlilik hayatı olan Melek Halaskar ve Ali Halaskar çiftinin hayatının bir gecede alt üst olmasını konu edinir. Senaryo gereği Melek, bir gün cinayet suçlaması ile hapse girer ve mutlu bir evlilik yaşayan Halaskar çiftinin hayatı, bütün düzeni bu şekilde bozulur. Bir anda hayatı değişen insanların yaşadıklarını konu edinen “20 Dakika”, 2013 yılında Star TV'de ekranlara gelmiş ve çok beğenilmiştir.

Dizinin oyuncu kadrosu da konusu gibi oldukça güçlüdür. İlker Aksum, Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik gibi birbirinden başarılı ünlü isimlerin baş rolünde oynadığı dizi, farklı sahneleri ve senaryosu ile etkileyici bir hikayeye sahip olup izleyicileri büyülemiştir. 20 Dakika isimli dizinin televizyon ekranlarında yalnızca 25 bölüm yayınlandığı bilinmektedir. Proje, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük bir ilgiyle karşılanmış ve 30’dan daha fazla sayıda ülkeye satılmıştır. Yurtdışında da ilgi ile karşılanan dizi, Türk Projesi olarak büyük başarılara imza atmıştır. Dizinin mekan çekimleri İstanbul’da gerçekleşirken bir bölümünü süresi ise 90 dakikadır. İlk kez 1 Ocak 2013 tarihlerinde yayınlanmaya başlayan dizi 27 Haziran 2013'te ise final yapma kararı almıştır. İlgi ile izlenip yurt dışında da büyük beğeni gören 20 Dakika isimli projenin müzikleri ise Toygar Işıklı’ya aittir. Dizinin yayınlandığı tarih olan 2013 senesinde diziye ait sosyal medya hesapları da aktif bir şekilde kullanılmış ve 20 Dakika projesi ile ilgili olan fragmanlar, diziden fotoğraflar ya da çeşitli yeni bilgiler dizinin hayranları ile sosyal medya aracılığı ile paylaşılmıştır. Günümüzde de YouTube kanalında diziye ait olan tüm bölümler ve fragmanlar olduğu gibi kısa kısa bölümler de bulunmaya devam etmektedir.