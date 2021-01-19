19 Ocak Hangi Burç?

19 Ocak tarihinde dünyaya gelmiş olan bir kişi Oğlak Burcu olur. 22 Aralık ve 21 Ocak tarihleri dahil olmak üzere bu ve arasındaki tarihlerde doğan tüm insanlar Oğlak burcuna mensup olurlar. Bu kişilerin en tanımlayıcı özellikleri ciddiyetleri, değişmez fikirli, sabit görüşlü olmaları ve çelik gibi iradeleridir. Çalışkanlık hususunda diğer tüm burçlar arasında önemli dereceden plandadırlar.

Bu özellikleri ile toplum ve çevresindekilerin saygısını elde etmeyi rahatlıkla başarırlar. Gerek arkadaşlık gerek aşk ilişkilerinde bu kişiler sadakatli ve dürüstlerdir.

Oğlakla yönetildikleri Satürn gezegeni tarafından kendilerine aktarılan disiplin esasını benimser ve daima sorumlu olmayı kendilerine görev edinirler. Bu sorumluluk duygusu sebebi ile de maddi manevi asla borçlu kalmak istemezler. Oğlaklar tutkulu ve takıntılı olmaya müsaitlerdir.

Eğer bir şeyi gözlerine kestirdilerse, özellikle kariyer hususunda başarı hırsı olmak gibi, bu kişiler daima liderliğe oynar ve bu yolda önüne çıkacak engellerle çok dişli şekilde mücadele ederler ve her şeyi kaybetmeyi göze alabilirler. Kariyer hususunda önem verdikleri şey maddi anlamda güçlenmek değil statü sahibi olmaktır.

Unvanların kendilerini üstün kişiler yaptıklarına inanırlar ve bu kişiler partnerlerinin de aynı şekilde toplumda saygın ve statü sahibi bireyler olmalarını isterler.

Partnerlerinin olmasını hedefledikleri statüye ulaşmaları için de onlara olağanüstü destek sağlayabilirler.

Satürn'ün getirdiği disiplin ve sorumluluk duygusu sebebi ile ailelerine karşı kendilerini daima sorumlu hissederler bu sebeple aile üyeleri ile arasındaki bağ kuvvetlidir.

19 Ocak Tarihte Bugün

1736 yılında tarihte bugün buhar ile çalışan makineyi keşfetmesi ile Sanayi Devrimi'nin başlangıcına öncü olan James Watt dinyaya geldi.

1809 yılı 19 Ocak gününde ise "Morg Sokağı Cinayeti" isimli ilk dedektif romanının yazarı ünlü Amerikan öykü yazarı ve şahir Edgar Allan Poe doğdu.

1829 yılı 19 Ocak gününde ise Johann Wolfgang von Goethe'nin eseri olan Faust ilk kez sahnelendi.

1988 yılı 19 Ocak gününde ise "Titan Kenan" lakaplı Titan saadet zincirinin fikir babası Kenan Şeranoğlu "dolandırıcılık" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

2005 yılında bugün ise Lomdrada bulunan Royal Academia of Arts'ta (Kraliyet Sanat Akademisi) Türklerin 600 ve 1600 yılları arasındaki yaşamını betimleyen Türkler: Bin Yılın Yolculuğu sergisi açıldı.

2012 yılı 19 Ocak tarihinde ise Cumhurbaşkanını halkın seçmesi ve seçilen başkanın 7 yıl görevde kalmasına yönelik kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda onaylandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 03:28