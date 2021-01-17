18 Ocak Hangi Burç?

18 Ocak’ta doğan herkes Oğlak burcu olarak dünyaya gelir. Doğuştan yönetici bir güce sahip olan bu şahıslar toprak elementi grubuna ait bir burca mensupturlar.

Bu burcun özelliklerini taşıyan kişilerin yönetici gezegeni Satürn’dür ve bu gezen disiplin kavramı ile özdeşleşmiştir. Bu bağlamda ise oğlak burcuna birtakım yasaklar getirir ve sorumluluklar yükler.

Oğlak burcu kişiler her zaman bir amaca sahiptirler ve yaptıkları tüm işlemler ve izledikleri tüm süreçler bu amaç doğrultusunda gerçekleşir. Bu amaca yönelik plan yapar ve hayata geçirirler. Bir keçi kadar inatçı olan bu şahıslar sabır ve azimleri ile de çevrelerinden takdir toplarlar.

Eğer bir karşılaştırma yapmak gerekirse amaçlarına en çok odaklanan ve hizmet eden burç Oğlak burcudur. Başlayacakları işin sonuçlarını önceden kestirebilir ve yapacakları bu değerlendirmeye göre başlayıp başlamama kararı alırlar.

Eğer bir işe başladılarsa bu işin yönetim bölümünü ele geçirmek ve yönetmeyi esas gayeleri edinirler. Yönetici gezegenden gelen enerji dolayısı ile disiplin, düzen ve nizam sahibilerdir. Yönetici gezegenleri bu kişilere daima sorumluluklarının bilincinde olmalarına yönelik sinyaller gönderir. Sorumluluklarının bilincinde olmaları ve bunu üstlenmeleri Oğlakların erkenden olgunluğa erişmelerine yol açar.

Ciddi bir hayat görüşü olan bu kişiler yarını düşünmeyen, sorumsuz ve çocuksu karakterler ile pek anlaşamazlar.

Aile bağları onlara karşı hissettikleri sorumluluk sebebi ile kuvvetlidir. Kariyerlerinden beklentileri ise kendilerine maddi anlamda yüksek kazanç sağlamasından çok toplumda saygınlık getirmesidir.

Saygın kişiliklerini temsil edecek olan lüks araçlar ve konutlara sahip olmak isterler. Bunlara sahip olmayı maddi güç gösterisi yapmak için değil kendi saygınlıklarının bir sembolü olması için isterler. Ve kariyer basamaklarında yükselmek uğruna karşısında duracak olan tüm engelleri aşacaklarından şüpheniz olmasın.

Oğlaklar bu hususta gözü dönmüş kişilerdir ve uğurunda tüm dünyayı karşılarına alabilirler. Oğlakların ilişkilere bakış açısı da hayatlarına bakış açıları gibi oldukça ciddidir.

Geçici heveslerle ilgilenmez ve insanlardan dış görünüşlerine göre hoşlanmazlar. Oğlakların bir ilişkiye başlaması için karşısındaki kişinin kendisini oldukça destekleyen, anlayışlı ve kariyer amaçlarına son derece saygılı, kendileri için bir rol model gibi görebilecekleri kişiler olmaları gerekmektedir. Oğlak burcu kişilerin ilişkilere bakış açıları ciddidir ve bunun gereksinimlerini sadık, dürüst ve güvenilir olarak yerine getirirler.

18 Ocak Tarihte Bugün Neler Oldu?

1778 yılında 18 Ocak günü İngiliz Kâşif James Cook, Hawaii adalarına ulaştı. 1896 yılında bugün ise New York’ta X ışınları halka tanıtıldı. “X” ibaresi ışın türünün bilinmezliğini simgelemekteydi.

1903 yılı 18 Ocak gününde ise Başkan Theodore Roosevelt Amerika Birleşik Devletleri’nden Birleşik Krallık Kralı VII. Edward’a Birleşik Devletler tarihinin ilk okyanus aşırı radyo iletisini göndermiştir.

Tarihte bugün 1919 yılında ise 1. Dünya Savaşı sonrasında barışı sağlamak amacı ile Paris Barış Konferansı başladı.

1940 yılı 18 Ocak günü ise Milli Koruma Kanunu kabul edildi.