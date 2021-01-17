17 Ocak Hangi Burç

17 Ocak’ta doğan tüm kişiler Oğlak burcuna mensup olmaktadırlar. Toprak elementi grubuna dahil olan bu burcu taşıyan bireyler liderlik özelliklerine doğuştan sahip olurlar.

Oğlak burcu kişiler ise Satürn tarafından yönetilir ve bu gezegenin disiplin gezegeni olması bu burca bazı kısıtlamalar getirir ve görevler verir. Bu burca mensup olan bireyler daima bir gaye sahibidirler ve asla plansız ve nereye gittiğini bilmeden hareket etmezler. Planlarını bu amaç doğrultusunda hazırlar ve uygularlar.

Adeta bir keçi olarak nitelendirebileceğimiz bu şahıslar oldukça inatçı, sabırlı ve azmeden kişilerdir.

Tüm burçların arasında hedeflerine karşın en hırslı ve en sağlam yürüyen burç Oğlak burcudur.

Bu kişiler bir yola girerken zaten ulaşacakları sonuçları kafalarında belirlerler. Yaptıkları iş veya uğraştıkları şey ne olursa olsun bunun yönetimini devralmak daima ilk amaçlarıdır.

Bu şahıslar Satürnden gelen disiplin dolayısı ile olukça çalışkan ve planlılardır. Yönetici gezegenleri onlara daima yerine getirmeleri gereken sorumluluklarını hatırlatır.

Bu denli sorumluluk sahibi olmak ise Oğlak burcuna mensup kişilerin erken olgunlaşmalarına sebep olur. Hayata bakış açıları oldukça ciddidir ve akışına bırakmış olan kişiler ile pek iyi geçinemezler.

Ailelerine karşı kendilerini sorumlu hissederler. Bu nedenle aile bağları kuvvetlidir. Oğlak burcunun iş hayatından beklentisi kendisine saygınlık ve sosyal statü yükselişi getirmesidir. Statü sembolü olarak seçkin muhitlerde konutlar ve lüks araçlara düşkün olurlar fakat bunu maddiyata önem verdikleri için değil saygınlıklarının bir kilometre taşı olarak gördükleri için yaparlar. Kariyerlerinde önünde duran tüm engelleri yıkabilir ve bu hususta her şeyden vazgeçebilirler. Bu kişiler aşk hayatlarında ise hayata olan bakışları gibi ciddidirler.

Gelip geçici aşk rüzgarlarına kapılmaz, kişilerin dış görünüşlerini ilk planda çekici bulmazlar.

Oğlak burçları kendilerine idol olarak görebildikleri üstün şahsiyetleri ve iş hayatlarına verdikleri öneme saygı gösterip destek olabilecek kişiler ile birlikte olmayı tercih ederler.

Oldukça soğuk ve katı görünümlü olabilen Oğlak burçları belki sizi sürükleyip farklı diyarlara götürecek ateşli kişilikler değillerdir fakat ilişkilerinde güvenilir, dürüst ve sadakatlilerdir.

17 Ocak Tarihte Bugün Ne Oldu

17 Ocak 1706 tarihinde Bilim insanı Benjamin Franklin dünyaya geldi. 1860 yılında bugün ise ünlü Rus oyun ve kısa öykü yazarı Anton Çehov doğdu.

1899 yılı 17 Ocak gününde ise Amerika Birleşik Devletleri’nin ismi en çok duyulmuş İtalyan asıllı mafya lideri Al Capone doğdu.

1936 yılında bugün ise İngiliz Yazar Rudyard Kipling vefat etti.

1946 yılı 17 Ocak gününde ilk Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı.

1984 yılı 17 Ocak tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yerel Seçim Yasası onaylandı.