16 Şubat 2021 Salı Televizyonda Ne Var? 16 Şubat Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Fox TV Tüm Kanallar Yayın Akışı

16 Şubat 2021 Salı günü televizyonda neler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gündüz kuşağında çeşitli televizyon programlarının olduğu bugünde akşam kuşağında çeşitli yerli ve yabancı filmler, dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ekranlara gelecek. Sizler için Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8 gibi tüm kanalların 16 Şubat 2021 Salı günü yayın akışını haberimizde derledik.

Bugün yani 16 Şubat 2021 Salı günü, gündüz kuşağında Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal'la Sofrada, Yüzleşme, Gelinim Mutfakta, Esra Erol'da, Acemi Anneler gibi televizyon programları yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Baraj, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek. Bunların yanı sıra Hokkabaz, Empire State, Sen Sağ Ben Selamet gibi filmler de yayınlanacak.

16 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.30 Yüzleşme

04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

16 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Hokkabaz (Türk Filmi)

22.45 Empire State (Yabancı Film)

00.45 Seni Çok Bekledim ' (Tekrar)

03.15 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

05.30 Geniş Aile (Tekrar)

16 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Sen Sağ Ben Selamet (Türk Filmi)

01.15 Çukur (Tekrar)

03.45 Sen Sağ Ben Selamet (Türk Filmi)

16 ŞUBAT FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Baraj

23.45 Son Yaz (Tekrar)

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka (Tekrar)

06.00 Kadın (Tekrar)

16 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Hercai (Tekrar)

02.45 Kanatsız Kuşlar (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)

16 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler

16 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler (Tekrar)

17.15 Seksenler (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Payitaht Abdülhamit (Tekrar)

03.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:06