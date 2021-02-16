16 Şubat 2021 Salı Televizyonda Ne Var? 16 Şubat Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Fox TV Tüm Kanallar Yayın Akışı

16 Şubat 2021 Salı günü televizyonda neler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gündüz kuşağında çeşitli televizyon programlarının olduğu bugünde akşam kuşağında çeşitli yerli ve yabancı filmler, dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ekranlara gelecek. Sizler için Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8 gibi tüm kanalların 16 Şubat 2021 Salı günü yayın akışını haberimizde derledik.
Bugün yani 16 Şubat 2021 Salı günü, gündüz kuşağında Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal'la Sofrada, Yüzleşme, Gelinim Mutfakta, Esra Erol'da, Acemi Anneler gibi televizyon programları yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Baraj, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerin yeni bölümleri ekrana gelecek. Bunların yanı sıra Hokkabaz, Empire State, Sen Sağ Ben Selamet gibi filmler de yayınlanacak.
16 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu
00.15 Sadakatsiz (Tekrar)
02.30 Yüzleşme
04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
16 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Hokkabaz (Türk Filmi)
22.45 Empire State (Yabancı Film)
00.45 Seni Çok Bekledim ' (Tekrar)
03.15 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
05.30 Geniş Aile (Tekrar)
16 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Sen Sağ Ben Selamet (Türk Filmi)
01.15 Çukur (Tekrar)
03.45 Sen Sağ Ben Selamet (Türk Filmi)
16 ŞUBAT FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bay Yanlış (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj
23.45 Son Yaz (Tekrar)
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka (Tekrar)
06.00 Kadın (Tekrar)
16 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 Hercai (Tekrar)
02.45 Kanatsız Kuşlar (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova (Tekrar)
16 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler
16 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler (Tekrar)
17.15 Seksenler (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Payitaht Abdülhamit (Tekrar)
03.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:06