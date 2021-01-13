10 Yıla Kadar Hapsi İstenen Kıvanç Tatlıtuğ Davasında Son Gelişme

Türkiye'nin sevilen ve sayılan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bir süre önce hakkında açılan dava ile gündeme gelmişti. Başarılı oyuncunun sahip olduğu şirket üzerinden vergi kaçırdığı iddiası gündeme gelmişti. 12 Ocak 2021 tarihinde, bugün görülen duruşmaya ise Kıvanç Tatlıtuğ katılmadı. Tatlıtuğ’un avukatı oyuncunun yerine orada bulundu.

Sahibi olduğu şahsına ait şirketi aracılığı ile 2012 ve 2013 yıllarında vergi kaçırdığına ilişkin hakkında dava açılmıştı.

Oyuncunun, 2012 senesinde ve 2013 senesinde sahibi olduğu kendi şahsına ait şirketi aracılığı ile sahte faturaları ticari kayıtlarına işlemek suretiyle vergi zararına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu 13 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Ocak tarihinde ki duruşmasına, salık niteliğinde olan Kıvanç Tatlıtuğ katılmadı. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı duruşmada bulundu.

Savcı ise Tatlıtuğ’un beraatini istedi.

İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı olan Filz Karahan ise, şikayetlerinin devam ettiği, mütalaaya katılmadıklarını Vurguladı. Karahan, suç unsurlarının oluştuğu kanaatinde olduklarını Sanık Kıvanç Tatlıtuğ'un cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İddianame

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan hazırlanan iddianameye göre, şüpheli konumda olan Kıvanç Tatlıtuğ’un Pendik Vergi Dairesine bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ‘Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri’ adlı şahısına ait şirkete sahibi olduğu, 2012 yılı ve 2013 yıllarına ayet vergi dönemine ilişkin olan incelemelerde ticari herhangi bir faaliyet bulunmadan, faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenmiş olan sahte fotoları kendi defter işlediğine ilişkin iddialar bulunuyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçekte herhangibir ticari faaliyeti olmamasına rağmen sahte olan fatura ve irsaliyeleri kendi ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu savunulan iddianamede ise şüphelinin Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.