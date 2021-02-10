10 Şubat 2021 Magazin Turu!

10 Şubat 2021 magazin haberleri ..

1) Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl yeniden evleniyor!

Sinan Akçıl 2018 yılında evlenip 2019 yılında boşandığı eşi Burcu Kıratlı'yı bugün ailesinden istedi. Çift 22 Şubat'ta tekrar nikah masasına oturacak.

2) Seda Sayan'ı üzen haber!

Seda Sayan'ın eniştesi Çoskun Yıldız, Bodrum'da motor kazası yaptı. Çoşkun Yıldız 'ın kullandığı elektrikli motora arkadan araç çarpttı. Hastaneye kaldırılan Çoskun Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3)Mehmet Ali Erbil doğum gününü eski eşleri ile beraber kutladı!

Hastalığı nedeni ile zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil yaptığı paylaşımla olay oldu. Doğum gününde eski eşleri ile aynı masada toplanan Mehmet Ali Erbil doğum gününü kutladı.

4) Hande Erçel bazlama surat davasını kazandı!

Alp Kılınç adlı sosyal medya fenomenine kendisine bazlama surat dediği için hakaret suçundan dava açan Hande Erçel davayı kazandı. Alp Kılınç, Hande Erçel'e 2 bin 180 lira tazminat ödeyecek.

5) Gurur Aydoğan'dan duygusal paylaşım!

Gurur Aydoğan ;merhum Oya Aydoğan'ın doğum gününde şu sözlerle kutladı: "Güzelim doğduğun gün benim için en özel gün, Her zaman aklımdasın"

6) Demet Akalın ve Esra Balamir küstü!

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ve Esra Balamir henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan ötürü küstü. İkili birbirini instagram hesaplarında takip etmeyi bıraktı.

7) Seren Serengil'den Buse Varol'a olay sözler!

Yeni doğum yapan Buse Varol için "Alişan ile evlenerek hayatını garanti altında aldı" sözleri olay oldu.

8) Okan Kurt Koronavirüs'e yakalandı!

Durumu iyi olduğu öğrenilen Okan Kurt'un tedavisi devam ederken Demet Akalın'ın testi negatif çıktı.

9) Mustafa Rahman Tohma'dan Seren Serengil'e romantik evlilik teklifi!

Seren Serengil'in evin kapısının önüne 3.5 m boyundaki dev ayıcık, 500 adet gül , balon ve meşalelerle evlilik teklifi etti.

10) Hasan Can Kaya'nın programına katılan Hülya Avşar sözleri ile olay oldu!

Hasan Can Kaya'nın programına katılan Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerde kriterleri sıraladı. Avşar, "Erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:50