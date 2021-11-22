Maddi Destek Arayanlara Müjde, Aile-Sosyal Hizmetler Başkanlığı Farklı Başlıklarda 1500 TL Üzerinde Destek Sunuyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi olan kişiler, birçok yardımdan faydalanabilmektedir. Eğer sizlerin de maddi durumu iyi değilse, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından yürütülen yardımlara başvuru yapabilirsiniz! Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı aracılığı ile sunulan yardımlardan bazıları haberin devamında yer almaktadır.

Doğum Yardımı

Bu yardım, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra, doğum işlemi yapan Mavi Kart’ı olan vatandaşlara sunulan bir yardımdır. Kişiler, birinci çocukları için 300 TL; ikinci çocukları için 400 TL; üçüncü ile sonraki çocukları için ise 600 TL civarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme alabilmektedir.

Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu doğum yapan kişiler, (çoklu doğum olarak ikiz, üçüz, dördüz gibi) ve ilgili hane içinde kişi başına düşen gelir ile net asgari ücret 1/3’ünden az bir seviyede ise çocuklar, 2 yaşına varana kadar iki ayda bir olmak kaydıyla 150 TL civarında destek alabilmektedir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Düzenli Nakit Yardımı

Eşini kaybetmiş ve bununla beraber sosyal güvencesi de olmayan kadınlar, iki ayda bir olmak üzere 325 TL’lik bir ödeme alma durumunu yaşayabilmektedir.

Öksüz-Yetim Yardımı

Babasını, annesini ya da ikisini birden kaybetmiş çocuklara yönelik iki ayda bir, 150 TL’lik yardım yapılmaktadır. Yardım, anne vefat ettiyse babaya, baba vefat ettiyse anneye, eğer her ikisi de vefat ettiyse çocuğa bakan kişiye ödenmektedir.

Muhtaç Asker Aileleri İçin Düzenli Nakit Yardımı

Askerlik görevini yapan vatandaşların, ailesinde sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç durumunda kişiler var ise; devlet, bu kişilerin görevi bitene kadar ailesine maddi olarak destek yapmaktadır. Askerlik görevi bitene kadar iki ayda bir olarak 400 TL ödeme verilmektedir. Bu desteği askerin eşi, anne ya da babası almaktadır.

Terör Zararı Yardımları

Terör olaylarının etkilediği kişiler gıda, giyim, eğitim, yol ile barınma gibi temel gereksinimlerin karşılanabilmesi adına Sosyal Yardımlaşma ile Dayanışma Vakıfları tarafından çeşitli yardımlar alabilmektedir. Bu yardımdan temel olarak terör olaylarını yaşayan, bu nedenle göç etmek zorunda olan kişiler faydalanabilmektedir. Yardımlar hane bazı olmak üzere en az 1200 TL şeklinde belirlenmektedir.