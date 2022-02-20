Macron ve Putin Ukrayna Ateşkesi İçin Çalışmayı Kabul Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes için çalışma konusunda anlaşırken, iki ülkenin dışişleri bakanları önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, "Rusya devlet başkanının ne istediğini" öğrenmek ve olası bir işgal endişesinin artması üzerine "barışçıl bir çözüm" aramak için Putin ile görüşmeye istekli.

Ukrayna'nın doğusunda şiddet son günlerde arttı. Ukrayna güçlerini Rusya destekli isyancılardan ayıran hat boyunca yıllardır düzensiz bir şekilde çatışmalar patlak verdi, ancak son bombardıman ve bombardımanlar tam kapsamlı bir savaş başlatır.

İşte 20 Şubat Pazar günü yapılan son güncellemeler:

Rus ve Fransız dışişleri bakanları Pazartesi günü konuşacak

Rusya dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Pazartesi günü Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşeceği bildirildi.

"Daha önce de kararlaştırıldı gibi, Sergei Lavrov bugün Fransız mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapmaya hazırdı. Le Drian bugün yapamadı. Bu yüzden Pazartesi günü bir telefon görüşmesi planlanıyor." diyen Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova' nın ajanslar tarafından söylediği belirtildi.

Putin ve Macron Ukrayna diplomasisini hızlandırma gereğini görüştü

Emmanuel Macron ve Vladimir Putin, Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm bulunması gerektiği konusunda anlaştılar.

105 dakika süren telefon görüşmesinde, "devam eden krize diplomatik bir çözümden yana olma ve bunu başarmak için her şeyi yapma gereği" konusunda da anlaştıklarını belirten Elysee, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un "önümüzdeki günlerde" bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

Macron ve Putin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda ateşkes çağrısında bulunan sözde Minsk protokolünü uygulamak için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya arasındaki görüşmelerin devam etmesi konusunda da anlaştılar.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garanti taleplerini ciddiye alması gereğini de yinelediğini belirtti.

Blinken diplomasinin son dakikaya kadar kullanılacağını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un diplomasinin Moskova'yı devamından vazgeçirip vazgeçirmeyeceğini görmek için son dakikaya kadar her fırsatı kullanacağını söyledi.

"Gördüğümüz her şey bunun çok ciddi olduğunu, bir istilanın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Bunu gerçekleşmeden önce önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." CNN'in "Birliğin Durumu" programında konuşan Blinken, Moskova'nın işgal etmesi halinde Batı'nın da aynı derecede hazırlıklı olduğunu belirtti.

Yetkili, "Tanklar gerçekten yuvarlanana ve uçaklar uçana kadar, diplomasinin Başkan Putin'i bunu ileriye taşımaktan vazgeçirip vazgeçiremeyeceğine görmek için her fırsatı ve her dakikayı kullanacağız." dedi.