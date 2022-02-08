Macron, Putin İle Kriz Görüşmelerinin Ardından Kiev'i Ziyaret Etti

Fransız Emmanuel Macron, Ukrayna konusunda Doğu-Batı çıkmazında bir atılım arayışında olan Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile görüşmek üzere Kiev'de bulunuyor.

Salı günkü görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beş saatten uzun süren görüşmeler için Moskova'da bir araya gelerek Batılı bir liderin şimdiye kadarki en yüksek profilli müdahalesine işaret etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Putin ile görüşmesi sonrasında gazetecilere verdiği demeçte Macron, "Önümüzdeki birkaç gün belirleyici olacak ve birlikte takip edeceğimiz yoğun tartışmalar gerektirecektir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, putin'e "somut güvenlik garantileri" önerilerinde bulunduğunu ve bazı fikirlerin krizin hafifletilmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

İşte en son güncellemeler:

İlk askerler gelirken Romanya'daki ABD takviyesi sürüyor

Savunma Bakanı Vasile Dancu, nato müttefiklerini ittifakın doğu kanadında takviye eden ilk ABD askerlerinin Romanya'ya ulaştığını söyledi.

Washington, Doğu Avrupa'yı Ukrayna krizinden kaynaklanan olası bir sızıntıdan korumak için Polonya ve Romanya'ya yaklaşık 3 bin ilave asker konuşlandırıyor.

Dancu gazetecilere verdiği demeçte, romanya' da şu anda lojistikle ilgilenen yaklaşık 100 AMERIKAN askerinin sahada olduğunu söyledi. "Amerikalılar geldi", dedi. "Askerlerin geri kalanının gelmesi uzun sürmez."

ABD'nin şu anda Romanya'da yaklaşık 900 askeri, 2004 yılından bu yana bir NATO üyesi ve bazıları NATO gücünün bir parçası ve bazıları da ayrı ikili düzenlemeler kapsamında bir balistik füze savunma sistemine ev sahipliği yapıyor. Fransa geçtiğimiz günlerde Romanya' ya asker göndermeyi de planladığını açıkladı.

Macron, Putin'in daha fazla 'tırmandırma' yapmayı kabul ettiğini söyledi

Macron, Kiev'deki görüşmeleri öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, Putin'i krizi "tırmandırmamaya" ikna etmeyi başardığını söyledi.

Fransız lider, "Herhangi bir bozulma veya tırmanma olmayacağını elde ettim." dedi.

Macron 'Avrupa'nın masada olduğunu göstermeye çalışıyor'

El Cezire'den Hoda Abdel-Hamid, Kiev'den bildiriyor, Macron'un Moskova ve Ukrayna başkentine yaptığı ziyaretlerle krizin ortasında "Avrupa'nın masada olduğunu göstermeye çalıştığını" söylüyor.

"Macron Moskova'dayken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz Washington'dayken, bunların Avrupa Birliği'nin iki güç merkezi olması tesadüf değil."

"Fransa cumhurbaşkanı ... bunun Avrupa ile ilgili olduğunu, Avrupa'nın geleceği ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olduğunu ve bu yüzden avrupalı liderlerin tüm bunlarla ilgili müzakereler söz konusu olduğunda öne geçmesi gerektiğini söyledi."