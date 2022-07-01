Mabel Matiz'in “Karakol” Klibine RTÜK Tepkisi! Eşcinsellik Vurgusu Gündem Oldu

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in son olarak yayınlanan Karakol isimli şarkısı hakkında önemli ifadeler kullandı. Söz konusu şarkının klibi hakkında RTÜK üyesi İlhan Taşçı müzik kanallarını aradıklarını ve şarkıyı yayınlamamaları gerektiğini söylediklerini belirtti. Taşçı, RTÜK, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in Karakol isimli şarkısı adına teker teker bütün müzik kanallarını arayarak yayınlamamalarını bildirdiklerini ifade etti.

Müzik piyasasına son şarkısı Karakol’u sunan ünlü şarkıcı Mabel Matiz müzik dünyasında gündem oldu ve adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni şarkısı Karakol’u yayınlayan ünlü şarkıcı Mabel Matiz tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Karakol isimli klibin gösteriminin tüm müzik kanallarında yasaklanması ile sosyal medyada da gündem olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz adından söz ettirdi. Sosyal medya hesaplarında en çok konuşulanlar arasında yer alan ünlü şarkıcının klibinde LGBT vurgusunun yapıldığı şeklinde yorumlar gerçekleşti. Ünlü sanatçı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken haddini bil isimli bir etiket de açıldı ve sosyal medya kullanıcıları çeşitli yorumlar yazdı.

Dün akşam Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli olan Karakol yayınlandı ve RTÜK’ten tepki geldi. Klipte iki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı şeklinde yorumlar yapıldı ve Karakol klibi sosyal medyada gündem olarak dikkat çekti.

Söz konusu klibin sanat yönetmenliğini ve styling'i Anıl Can üstlenirken klibin yönetmenliği ise Cenan Çelik tarafından gerçekleşti. LGBT vurgusunun yapıldığı söylenilen klipte söz ve müziğin Mabel Matiz’e ait olduğu belirtildi. İzleyici kitlesi Karakol klibinde eşcinsellik göndermesine tepkide bulundu ve iki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klip isminden söz ettirdi.

Sosyal medyada gündem olan klip hakkında pek çok kullanıcı bu durumun özgürlük adı altında meşrulaştırılamayacağına dair yorumlarda bulundu. Başka bir kullanıcı ise şimdi susarsa yarın çok geç olabileceğini ifade ederken bu duruma susulmaması gerektiğini düşündüğünü yazdı.