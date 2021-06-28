Maaşlar değişiyor! 3 gün sonra maaş zamları belli oldu! Emekli, Yaşlı, Engelli, Memur ve İşçi maaşlarında sürpriz

Her yıl Temmuz ayında gelecek zam merakla bekleniyordu. Temmuz ayında Emekli, memur, yaşlı, işçi ve taşeron maaşları büyük sürprizler var. Özellikle Emekli, Engelli ve yaşlılar tüm maaşları değişiyor. İşte Temmuz ayında gelecek zamlı maaşlarda büyük sürprizler!

Temmuz ayı zamlı maaşlarda sürpriz!

2021 yılının 2. zammı Temmuz zammı belli oluyor. Emekliler, memurlar, yaşlılar, engelliler, evde bakım maaşı alan milyonlarca vatandaşın maaşı değişiyor. Milyonların alacağı yeni maaş ve zam oranları yayınlandı.

Her yıl Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kere zamlanan maaşlar için tüm vatandaşlar zamlı maaşları merak ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle maaşlara gelecek zam belli oluyor ancak sizlere şimdi açıklıyor.

6 Aylık değişime dikkat!

5 temmuz tarihinde 6 aylık enflasyon verilerin açıklanması sonrası memur, emekli, yaşlı, işçi maaşları ne kadar zam gelecek belli olacak. En çok memurlar ve emekliler net zam beklerken, sosyal yardım alan vatandaşlarda aynı oranda zam alacak. Memur ve emekliler gibi işçi ve taşeronlar da bir çok şirkette zam alacak. 5 temmuz'da enflasyon oranı ne açıklanırsa açıklansın SSK, Bağ-kur ve eski SGK emeklileri, memur emeklileri ve memurların zammı belli oldu. Buna göre en az gelecek zam yüzde 3'lük zam oluyor.

Herşey değişiyor! Sadece Maaş değil!

Ocak - Haziran 2021 6 aylık enflasyon yüzde 3 rahat bir şekilde aşmasıyla maaşlarda yüzde 3'lük zam olacak. Zamdan ilk olarak memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım maaşı alanlar yararlanacak. Merkez Banksı enflasyon oranları tahminiyle Haziran ayı 7.67 açıklanacak enflasyon toplamda 6.39 çıkacak ve bu 6.39 maaşlarda net yüzde 3 değişiklik yapacak. Ayrıac Enflasyon oranlarıyla Tazminat ödemeleri de artacak.

İşte Zamlı maaşlar!

13 Milyon emekli vatandaşın, 3.5 milyon memurların ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 20 milyondan fazla vatandaş zamdan yararlanacak. Kıdem tazminatı ise 7.639 TL'den 8.224 TL çıkacak. Temmuz ayında emekli, sosyal yardım maaşı, memur başta olmak üzere 6.39 oranıyla zamlı maaşlar şu şekilde;

Temmuz 2021 Esnaf Emeklisi 2305 TL (Eski maaş 2167 TL)

Temmuz 2021 Çiftçi Emeklisi 1.832 TL (eski maaş 1722 TL)

2000 öncesi emekli olanlar 2574 TL (Eski maaş 2419 TL)

Memur emeklisi Temmuz 2021 zammı 3213 TL ( 3020 TL Eski maaş)

En Düşük memur maaşı 4248 TL (Şu an 3993 TL)

65 Yaş Aylığı alanlar 812 TL (Şu an 763 TL)

Evde Bakım Desteği Temmuz 2021 zammı 1763 TL (Şu an 1657 TL)

Engelli Maaşı 604 TL ( Şu an 567 TL)

70 Yaş üstü engelli maaşı 908 TL ( Şu an 851 TL)

Maaşlar Enflasyona yeniliyor!

Hedeflenen enflasyon ile zam oranlarıyla masaya oturuluyor ancak enflasyon karşısında maaşlar eriyor. Haziran ayı enflasyon beklentisi ne açıklanırsa açıklansın gelecek zamlar bu olurken, gerçek enflasyon rakamlarının gelecek zamla örtüşmediği tüm vatandaşları kızdırıyor. Ancak konuyla ilgili büyük sürprizler de gelebilir.