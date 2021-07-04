Maaşını Bankadan Alıyorsanız, Banka, Hesabınıza 10.000 TL Üzerinde Anlık İşlem Yapacak ve Size Kredi Hediye Edecek

Maaşını bankalardan alanlar için yeni bir haber geldi. Maaşınızı düzenli olarak bankalardan çekiyorsanız, bazı bankalar sizlere internet üzerinden kredi hediye edecek. Bu işlemler için belirtilen limit en az 10.000 TL olacak. Bankalar resmi internet sitesinde yaptıkları duyuru sonrasında, bu ay sonuna kadar bu kredileri alabileceklerini söylediker. 10.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde, 10.000 TL'ye kadar krediyi bankaya gitmeden hesabına alacak. Dilerse, başka bankaya gönderebilir, ödemelerini yapabilir, dilerse banka ATM ve gişelerinden bu parayı çekebilirler. Sizlerde eğer düzenli maaş alıyorsanız, bankaların belirlediği şartlara göre hemen onay alabileceksiniz.

Kredi Hediye Edilecek, Ödemeler İçin Şart Yok

Bankalardan kredi alacak kişilerin bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olanlar içinde kampanya yapan bankalar için Tek şart, icralık ve avukatlık bir durumunuzun olmaması. Bu kredi için işlem yapacak kişiler, ayrıca bankalarda, online olarak internet bankacılığı işlemleri yapması gerekiyor. Kredi hediyesini kullanan kişilerde, ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapacak, diğer taksitleri de dilerse 3 ayda bir ödemeli yapacaklar. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredilerde, banka uygun faizlerle kredi verecek.

Akbank İlk Kampanyayı Başlatan Banka!

Akbank banka kredi siciline uygun olan kişilere, 100.000 TL'ye kadar kredi verecek. Kredi için bankanın Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız yeterli. Kredi alacak kişiler, bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. İhtiyaç finansmanı kredisi olarak alınacak bu kredilerde banka hızlı ve anında sonuç veriyor. Akbank direkt uygulaması, banka müşterisi olan kişilerin internet şifresi ile girecekleri bir platformdur. Buradan kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi ayrıca diğer bankacılık işlemlerinizi de 7 gün 24 saat online yapabileceksiniz.

Kredi Notu Düşüklere Aktifbank Onay Veriyor

Kredi notu düşük olan kişiler, bu kredileri alabilmeleri için Aktifbank'a başvuru yapabilirler. Eğer bu bankada hesabınız varsa veya passolig kartınız varsa, kredi notunuz düşük olsa bile online uygulamadan faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Banka ayrıca SMS ile de başvuru alıyor. SMS ile kredi başvurusu için KREDİ yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde başvuru yapmış olacaksınız.

Kamu Bankaları Kredi Kampanyasına Başladı

Maaşını özellikle kamu bankaları üzerinden alan kişiler, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığı ile daha yüksek limitlerde kredi kullanacaklar. Emekli, çalışan ve memur maaşlarını alan kişiler, bankanın uygulamalarına girerek, internet şifresi ile birlikte başvuru yapabilir, onaylanan kredilerini hesaplarına atabilirler. Bunu yapmak istiyorsanız, mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra, krediler menüsüne gelerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak olacaktır. Bu şekilde başvuru yapan kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen kullanacaklardır. Kamu bankaları üzerinden en fazla bireysel ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapılıyor.